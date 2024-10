A spasso per Gualdo Cattaneo. La bottega e il ristorante nel cuore pulsante del borgo

Tra le colline umbre, Gualdo Cattaneo si arricchisce di nuove gemme: una Spa appena inaugurata e La Bottega di alimentari, entrambe espressione di un rinnovato impegno verso l’accoglienza diffusa. Il centro benessere, ricavato nel vecchio forno del borgo a partire da un’idea molto originale, è un suggestivo luogo di relax che mescola il fascino di un lungo passato con l’eleganza contemporanea, mentre la bottega, situata nella piazza principale del paesino, offre una selezione di prodotti locali, perfetti anche per chi desidera portare con sé un ricordo gastronomico dell’esperienza culinaria qui vissuta.

Il Grottino Hosteria e Relais, nel cuore pulsante del piccolo ma grazioso borgo, è il frutto della passione di Giorgiana e Raffaele Tomaino. La coppia, spinta dall’amore per questo territorio di straordinaria bellezza, ha saputo trasformare un antico edificio – l’ex canonica – in un ristorante menzionato dalla Guida Michelin e in una residenza accogliente. La storia de Il Grottino inizia nel 2020, quando i due proprietari hanno deciso di ridare vita a Gualdo Cattaneo, creando un centro unico nel suo genere per la capacità di fondere insieme tradizione, innovazione e ospitalità. "Eravamo alla ricerca di un posto dove poter aprire un’attività a misura d’uomo – ha spiegato la proprietaria Giorgiana Guidi – quando siamo capitati in questo borgo incantevole ci siamo innamorati e abbiamo deciso di rilanciare un luogo in via di spopolamento. Oggi nel centro storico vivono un migliaio di persone, con cui si è instaurato un bel rapporto di reciproca stima e fiducia".

Il ristorante dà il benvenuto agli ospiti con una sala dominata da un grande braciere, dove lo chef Giuliano Viaggi esalta la qualità di carni frollate fino a 70 giorni, preparate su un mix di legni diversi. All’esterno, la terrazza panoramica consente di gustare le prelibatezze della casa immersi in un’atmosfera incantevole.

Il Grottino non è, però, solo cucina, ma anche residenza: le camere, distribuite tra i vicoli del borgo, offrono ai visitatori un soggiorno immerso nell’autenticità e nella quiete. Visto il successo ottenuto finora, il progetto imprenditoriale di Giorgiana e Raffaele, che include già un bistrot molto attivo aperto tutto il giorno nella piazzetta principale, continua ad espandersi, con nuove camere in fase di sviluppo e un’omonima pizzeria a Spello. Tra le attività da fare, menzioniamo la possibilità di percorsi in bici elettrica, alla scoperta delle bellezze naturali e storiche dei dintorni, sempre all’insegna di un turismo sostenibile.

La storia di questa struttura si intreccia con quella del paese. Gualdo Cattaneo, con la sua rocca imponente e il sistema di castelli medievali, rappresenta infatti un tesoro nascosto dell’Umbria. Tra i punti di interesse da non perdere vi sono la Rocca Sonora visitabile anche all’interno, dalla terrazza panoramica ai sotterranei, e nei dintorni il Castello di Pozzo o il Castello di Marcellano, famoso per il suo presepe vivente. https://relaisilgrottino.com.