A palazzo Corsini torna la Biennale dedicata all’antiquariato

Da domani al 6 ottobre a Palazzo Corsini ospita la 33a Biennale internazionale dell’Antiquariato di Firenze. Punto di riferimento per il collezionismo internazionale e gli appassionati d’arte, l’evento permette di ammirare opere rare e preziose selezionate dalle oltre ottanta gallerie invitate provenienti da tutto il mondo, di cui quattordici al debutto. L’inaugurazione ufficiale, alla presenza della Sindaca Sara Funaro e del Segretario Generale BIAF Fabrizio Moretti, è preceduta da due attesissimi appuntamenti. L’esclusiva cena di Gala con oltre ottocento ospiti tra cui direttori di musei internazionali, personalità del mondo culturale e autorità cittadine e nazionali, e l’evento charity a favore della Fondazione voluta dal Maestro Bocelli e dalla sua famiglia per aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie ed emarginazione sociale.

Ad animare la manifestazione, invece, numerosi incontri e presentazioni nel Salone del Trono, tra cui spiccano, il 2 ottobre, la consegna Premi BIAF2024 per il più bel dipinto, la più bella scultura e il più bell’oggetto di arte decorativa esposti in mostra, e la consegna del ’Lorenzo d’Oro’. A caratterizzare BIAF 2024, che vanta quale Main sponsor Gucci, alcune novità nell’allestimento curato da Matteo Corvino. In collaborazione con la Comunità di San Patrignano è stata realizzata un’installazione che crea un’illusione di profondità sugli obelischi del giardino pensile; negli stand al piano terra, i portali hanno preso più forza grazie a un nuovo colore; e il Salone del Trono vanta la firma di Minotti, eccellenza dell’arredo contemporaneo.

Marina Santin