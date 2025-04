‘A Knight of the Seven Kingdoms’, arriva la nuova serie dell’universo Westeros: trama e cast

Il 2025 segna un nuovo capitolo nell’universo di Westeros. Dopo l’exploit di ‘House of the Dragon’, HBO si prepara a rilasciare ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, sei episodi che ci catapultano un secolo prima degli eventi di ‘Game of Thrones’ — e circa cento anni dopo la Danza dei Draghi, la sanguinoso guerra civile – e familiare – innescata dai Targaryen. La timeline si fa sempre più densa, ma anche più affascinante.

Con le riprese già concluse e la serie in fase di post-produzione, ci si aspetta un debutto nel corso del 2025, anche se la data ufficiale rimane top secret. Intanto, la produzione di Westeros non si ferma: ‘House of the Dragon’ è in piena lavorazione per la terza stagione, e altri sette spin-off sono in varie fasi di sviluppo. Sì, avete letto bene: sette. HBO sembra determinata a rendere eterno il suo “trono”.

A Knight of the Seven Kingdoms: la trama

Al centro della nuova serie ci sono le avventure di Ser Duncan l’Alto, un giovane cavaliere errante dal passato oscuro e dal codice morale incrollabile, e Egg, un ragazzino insolente e curioso che si rivelerà essere molto più di un semplice scudiero. Anzi: è niente meno che Aegon Targaryen, futuro re di Westeros.

Basata su ‘The Hedge Knight’, la prima novella della trilogia ‘Tales of Dunk and Egg’, la serie ci porta in un’epoca in cui il trono non è ancora di ferro (né stabile). È un mondo in cui i tornei cavallereschi sono il vero palcoscenico del potere e la nobiltà cela più segreti che onore. Dunk partecipa a uno di questi tornei con la speranza di guadagnare un nome, ma si ritrova in mezzo a cospirazioni dinastiche e giochi di forza tra casate, dove ogni mossa può costare la vita.

La storia è più raccolta rispetto alle guerre epiche di ‘Game of Thrones’, ma non meno avvincente: c’è il fascino della strada, delle armature improvvisate, dei draghi ancora solo sussurrati. È low fantasy con cuore, muscoli e spade. E una buona dose di umorismo.

George R. R. Martin e l’entusiasmo per la nuova serie

Il creatore del franchise ha già visto tutti e sei gli episodi — e non ha trattenuto l’entusiasmo. Ecco le sue parole, direttamente dal blog ufficiale:

“L'ho appena riguardato la scorsa settimana, il montaggio finale. Sembra molto bello, credo. Mi piace molto, ma non devo essere io a giudicare”.

E se per abitudine state pensando al vuoto che lascerà questa prima stagione, avete da consolarvi. Proprio in questi giorni, a London Towne, Ira Parker e il suo team sono già a lavoro sulla seconda stagione, che adatterà il racconto ‘The Sworn Sword’ — la seconda avventura di Dunk and Egg.

Il cast: chi sono i volti della nuova saga di Westeros

Nel ruolo di Dunk troviamo Peter Claffey, attore irlandese dalla presenza scenica imponente (già visto in Vikings: Valhalla). Al suo fianco, Dexter Sol Ansell interpreta Egg — giovane talento britannico, noto per ‘The Hunger Games’: ‘The Ballad of Songbirds and Snakes’.