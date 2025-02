House of the Dragon 3: tutte le anticipazioni e le ultime novità

Le aspettative sono alte per la terza stagione di ‘House of the Dragon’. E gli interrogativi che accompagnano il conto alla rovescia da parte dei fan sono numerosi: cosa aspettarsi quando la serie tornerà? Cosa accadrà e a chi? Quali nuovi ingressi si uniranno alle star che torneranno sul set dei nuovi episodi? E George R.R. Martin odierà tutto anche di questa serie? Nell’attesa di poter seguire le nuove avventure raccontate nel prequel de ‘Il trono di spade’ ecco tutte le novità e le ultime notizie legate alla serie tv.

James Norton entra nel cast della terza stagione

Negli ultimi giorni è stato reso noto l’ingresso di un nuovo attore nel cast. Si tratta di James Norton che si unirà nella terza stagione dello show in onda, negli Stati Uniti sulla HBO e in Italia su Sky e in streaming su NOW. Il suo ruolo sarà quello di Ormund.

La descrizione ufficiale del personaggio afferma che è "nipote di Otto (Rhys Ifans), cugino di Alicent (Olivia Cooke) e Gwayne (Freddie Fox) e Lord di Oldtown. Attualmente sta guidando l'esercito di Hightower in una marcia su Approdo del Re per sostenere la sua casa contro Rhaenyra (Emma D'Arcy)”. Durante la seconda stagione, il suo personaggio era stato citato ma non si era ancora mai visto sul piccolo schermo.

L'introduzione di Ormund Hightower nella storia è destinata ad aumentare la posta in gioco nella battaglia in corso tra i Targaryen e gli Hightower per il controllo del Trono di Spade. Con l'avanzare della storia, la sua lealtà e le sue strategie giocheranno come elemento chiave nello svolgimento drammatico della serie. Mentre la trama continua a esplorare le macchinazioni politiche e i conflitti familiari dei Westeros, il ruolo di Ormund diventerà senza dubbio cruciale nella saga in corso.

L’attore inglese è diventato noto al grande pubblico per i ruoli nelle serie televisive ‘Happy Valley’ e ‘Grantchester’. Ha interpretato il ruolo di Mr Jones nel film omonimo del 2019. Proprio grazie alla sua interpretazione di Tommy Lee Royce in Happy Valley ha ottenuto una nomination per il British Academy Television Award come miglior attore non protagonista nel 2015. Al cinema è apparso anche in pellicole come "Bob Marley: One Love" e "Nowhere Special".

L’attore è finito anche al centro di una serie di indiscrezioni che lo indicavano come possibile erede del ruolo di James Bond in un nuovo potenziale capitolo della saga cinematografica.

Norton si unisce ai membri della serie tv già presenti nei precedenti episodi: Matt Smith, Cooke, D'Arcy, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Ifans, Bethany Antonia e Phoebe Campbell.

Anticipazioni sulla terza stagione dopo la ‘delusione’ della precedente

La seconda stagione di House of the Dragon si è conclusa con grandi attese di battaglie future ma con parecchia delusione da parte dei fan. E lo showrunner Ryan Condal ha ammesso di aver compreso pienamente entrambe le reazioni. Si è scusato con i fan che si aspettavano che il finale di stagione regalasse alcuni grandi momenti dal racconto di George R.R. Martin "The Dance of the Dragons". I lettori di ‘Fuoco e sangue’ sono a conoscenza di quali eventi stesse parlando, ma gli spettatori hanno anche avuto un assaggio degli scontri che avranno luogo nei prossimi episodi del racconto. Gli eserciti si stanno preparando a una guerra totale.

La terza stagione porterà in scena anche le conseguenze legate alla decisione della regina Alicent di cedere suo figlio Aegon a Rhaenyra in nome della pace. Tuttavia, mentre la madre di Aegon era impegnata a barattare la vita del figlio con la propria libertà, Aegon è fuggito con Larys Strong. Quanto al padre di Alicent, Otto Hightower, è attualmente rinchiuso in una cella segreta da un rapitore sconosciuto.

Anche nella terza stagione il co-creatore e produttore esecutivo sarà Ryan Condal mentre non è chiaro se George R.R. Martin avrà un qualche coinvolgimento con la serie, in futuro, dopo aver condiviso pubblicamente i suoi principali problemi con l'adattamento e le persone che lavorano alla produzione della serie. Tuttavia, a oggi, la pagina ufficiale dello spettacolo di HBO lo indica ancora come co-creatore e produttore esecutivo.

La terza stagione sarà composta da otto episodi ed è iniziata la pre-produzione nell'autunno del 2024. Le riprese dovrebbero avere inizio a marzo 2025 per una messa in onda nel 2026. Secondo quanto dichiarato ed emerso nei mesi precedenti, il progetto legato a “House of the dragon” prevederebbe un ciclo di quattro stagioni in totale, per racchiudere il racconto e concludere la storia.

La genesi di ‘House of the Dragon’ e il successo della serie tv

House of the Dragon, come già evidenziato, è il prequel de Il Trono di Spade (andato in onda dal 2011 al 2019) ed è basato in parte su Fuoco e sangue di George RR Martin. La serie è ambientata 190 anni prima degli eventi visti e raccontati nella serie originale e 172 anni prima della nascita di Daenerys Targaryen. Descrive l'inizio della fine della Casa Targaryen, inclusi gli eventi che hanno portato alla guerra civile dei Targaryen e che la riguardano, nota come la "Danza dei Draghi".

La serie ha ottenuto buone recensioni ed è stato apprezzato soprattutto lo sviluppo dei personaggi, gli effetti speciali e la sceneggiatura mentre alcuni hanno evidenziato un ritmo non particolarmente coinvolgente, con salti temporali criticati e l'illuminazione troppo scura di alcune scene, soprattutto nei primi episodi trasmessi. La première della prima stagione è stata vista da oltre 10 milioni di spettatori in America, il più grande risultato di sempre per il canale HBO. Ha vinto un Golden Globe Award come miglior serie tv drammatica mentre Emma D'Arcy ha conquistato una nomination come miglior attrice, grazie all’interpretazione nella prima stagione. Ha ottenuto ben nove nomination agli Emmy Award e ha vinto tre British Academy Television Craft Awards. Emma D'Arcy è riuscita a convincere i critici anche l’anno seguente, ottenuto un'altra nomination ai Golden Globe Award per il suo ruolo nella seconda stagione.

Se House of the Dragon ha una durata prevista di quattro stagioni, Games of Thrones è durato ben 8 stagioni per un totale di 73 episodi. Ma in molti sono pronti a scommettere su un altro eventuale spin-off legato al racconto e al mondo di George RR Martin, sinonimo di successo di critica e grandi ascolti.