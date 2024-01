"200 Opere d'Arte per il Metropolitan Museum di New York: Regalo di Natale di Dick Wolf" 200 opere d'arte eccezionali, tra cui Van Gogh, Gentileschi, Botticelli, Guercino, Bronzino e Tiepolo, regalate al Metropolitan Museum di New York da Dick Wolf, produttore di Law & Order. Un dono di Natale straordinario.