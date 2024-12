L’emozione di un viaggio nel cuore del Natale

Mancano ancora più di tre settimane al Natale, ma un po’ ovunque nello Stivale fioriscono mercatini, si accendono le luci, si illuminano le vetrine dei negozi. Ci si prepara insomma a un periodo di festa che ha il grande dono di contagiare tutti, a ogni età e a ogni latitudine. Anche per questo motivo, girare l’Italia dall’Avvento all’Epifania è un po’ come godere a pieno della magia natalizia. Declinata, e non potrebbe essere diversamente, nelle più svariate forme di colori e sapori, in quella varietà d’offerta senza limite che solo il nostro Paese sa regalare.

In questo numero di QN Itinerari l’intento è proprio quello di provare a raccontare – purtroppo riuscendosi in piccola parte – quanto di bello e di buono ogni regione da Nord a Sud è in grado di esprimere, vestendosi a festa per tutto il periodo natalizio. Ci sono i mercatini tradizionali con l’artigianato artistico e i prodotti tipici, ci sono i presepi con istallazioni di sabbia, in grotta e viventi. E poi ci sono i momenti di festa e di convivialità come la notte di San Silvestro e il Capodanno. Vi proponiamo alcune idee di viaggio, per un weekend o anche di più. Partire, si sa, è un po’ morire. Per rinascere, migliori di prima. E il Natale in fondo è proprio questo. Tornare a nuova vita, con slancio e gioia. Buon viaggio, buona lettura e, soprattutto, buone feste.