Il borgo si trasforma in una favola grazie all’arte

Un borgo in cui passato e presente dialogano grazie a monumentali opere di street art, una rete di produttori di vino di alto livello che diventa anche network artistico, ospitando artisti contemporanei e installazioni site specific, a pochi chilometri dal mare e da centri simbolo dell’antica civiltà degli Etruschi: Riparbella, in provincia di Pisa, è il nuovo place to be per chi cerca una Toscana fuori dagli schemi eppure in grado di raccontare tutto ciò che l’ha resa celebre nel mondo. Oggi arriva a compimento con un weekend di festa il festival La Collina della Fiabe, voluto e promosso dal Comune di Riparbella e realizzato grazie a Start Attitude e al curatore Gian Guido Grassi.

Il borgo alza il sipario sul suo nuovo volto. Sei i murales di grandi dimensioni, dipinti da altrettante star dell’arte urbana a livello internazionale, che si vanno ad aggiungere a due opere realizzate in precedenza (“La Gioia” in Via di Piazzetta-Piazza della Madonna e “Universo Riparbella” in via della Noce). Fino alle 22,30 Riparbella sarà popolato di stand gastronomici – mentre dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 19 alle 21.30 nell’area feste sarà possibile assistere alla performance di live painting su pannelli di Marco Fine Galli e Leonardo Francisco Aguaisol.