Dentro le Mura si accende la magia

C’è l’incanto di una città-gioiello. E poi c’è l’atmosfera delle festività. Il tutto accompagnato da una programmazione istituzionale ad hoc per rendere Lucca una ’destinazione’ irrinunciabile del Natale. Nasce con questo intento il format proposto dall’amministrazione comunale ’Lucca Magico Natale’, un ricco calendario di eventi con il centro storico illuminato a festa da proiezioni e installazioni d’autore fino al 6 gennaio.

Tra le grandi novità di quest’anno spicca il primo mercatino natalizio con le baite di legno in Piazza Napoleone con prodotti tipici, artigianato artistico, dolci e prelibatezze. Nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23 e 24 dicembre, a Palazzo Sani in via Fillungo, si svolgerà il ’Meraki Market’, un mercatino di operatori non professionisti promosso dalla Confcommercio. Nelle date del 7, 8, 21, 22, 27 e 28 dicembre, piazza San Giusto e piazza XX Settembre faranno da scenario alla fiera promozionale ’Arti e Mestieri’, proposta da Confesercenti. Dal 18 al 24 dicembre, piazza San Frediano accoglierà una manifestazione di prodotti artigianali organizzata da CNA.

Novità importanti anche per la pista di pattinaggio. Il nuovo ’Ice Park Lucca’ è stato infatti allestito nel piazzale dell’Antico Caffè delle Mura, offrendo un palinsesto che prevede momenti di animazione e spettacoli per il pubblico. Sono inoltre tre le grandi proiezioni natalizie, che illuminano alcune delle più importanti piazze della città, aggiungendo fascino e magia all’intero centro storico: Anfiteatro (nella foto sotto), San Michele e Palazzo Ducale. Per i più piccoli, a partire dal 7 dicembre, la suggestiva area di Vicolo San Carlo ospiterà la Fabbrica del Natale e la Casa di Babbo Natale, a cura dello Sportello Eventi del Comune di Lucca, con attività e laboratori per bambini completamente gratuiti per le famiglie. Ogni altra info su www.turismo.lucca.it/lucca-magico-natale