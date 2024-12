Dal Marché Vert Noël nel centro del capoluogo a quello della tradizione artigiana di Morgex . Nei mercatini si respira aria d’incanto

Natale e Capodanno. Periodo colmo di speranze e aspettative, in cui le giornate in Valle d’Aosta diventano brevi e sono da vivere appieno, e le serate illuminate da un fiume di luci, riscaldate dal tepore di una bevanda calda e dalle storie che sanno di casa e festa, passeggiando attraverso i numerosi mercatini. Nel capoluogo, Aosta – che sta per compiere 2050 anni – si tiene a Piazza Chanoux il tradizionale Marché Vert Noël. I visitatori possono curiosare alla ricerca di idee regalo inconsuete tra specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti d’antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche per respirare insieme aria di festa.

Wienacht Märt, una rassegna nelle vie e nella piazza del centro storico di Gressoney-La-Trinité, fino al 5 gennaio, nell’isola pedonale, dedicata all’artigianato di tradizione dove si terrà la consueta mostra-mercato in cui si potranno apprezzare le creazioni degli artisti locali e acquistare i prodotti agroalimentari della regione. I visitatori, fino a pomeriggio inoltrato, avranno l’occasione di ammirare i manufatti presenti sui vari banchi, dove gli artigiani esporranno i propri lavori e prodotti.

Le Petit Marché du Bourg è il mercatino artigianale che si svolge soltanto oggi, prima domenica di dicembre, a Chatillon: candele, artigianato tipico, intaglio, scultura, tornitura e vannerie découpage, cartonage, fiori secchi, fasce, berretti, guanti, mantelle e tanto altro. Anche quest’anno il Comune di Ayas ha deciso di arricchire la propria località organizzando una manifestazione fieristica per valorizzare l’artigianato e i prodotti agricoli d’eccellenza denominata Marché de l’Immaculée, nella centralissima piazzetta dell’Office du Tourisme, a Champoluc. Segue Morgex il 7 dicembre con il tradizionale mercatino natalizio . Per l’intera giornata, infatti, gli artigiani e gli hobbisti esporranno le loro creazioni nel centro del paese. Ospite speciale: Babbo Natale e la cassetta delle letterine dove tutti i bambini potranno depositarle.

L’8 dicembre è la volta della festa della Micòoula è la sagra che il borgo di Hône, nella bassa Valle d’Aosta, dedica al pane dolce locale, che si differenzia dal comune pane nero per la presenza di castagne, noci, fichi secchi, uva passa, e, talvolta, anche scaglie di cioccolato. In patois (il dialetto franco-provenzale della Valle d’Aosta) micòoula significa infatti ’pane un po’ più piccolo e un po’ speciale’. Sempre nel giorno dell’Immacolata si tiene a Saint-Denis la Festa del vischio, elemento importante della tradizione celtica, all’origine di molti riti e leggende.

Torna con la terza edizione Luci di Natale al Forte di Bard, lo spettacolo immersivo a 360° fatto di suoni e luci nella Piazza d’Armi della fortezza. Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio, un’atmosfera scintillante celebra la magia delle feste con gli effetti speciali dedicato al tema delle costellazioni. Numerose le fiaccolate in programma fino al Capodanno. Quella di Pila il 30 dicembre vede protagonisti i maestri di sci. Info su lovevda.it/it/eventi/mercatini-di-natale