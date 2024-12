Borghi e presepi. Viaggio indietro nel tempo

Una novità attende i visitatori di Borghi e Presepi, la tradizionale rassegna en plein air che anima durante le festività natalizie Sutrio e le sue graziose frazioni di Priola e Noiaris, fra i monti della Carnia in Friuli Venezia Giulia. La magia avvolgerà le loro antiche case, sulle cui facciate prenderanno vita all’imbrunire immagini di presepi allestiti negli scorsi anni, in un affascinante viaggio all’indietro nel tempo nella tradizione presepiale del borgo.

Con il paese addobbato a festa, Borghi e Presepi si svolge dal 6 dicembre al 6 gennaio. Negli angoli più suggestivi del borgo, sotto i portici delle case, nelle piazzette e nelle stradine lastricate di pietra sono collocati presepi artigianali provenienti dall’Italia e dall’estero prevalentemente di legno, ma realizzati anche con altri materiali naturali e di recupero.

Punto di partenza, il grande Presepe che campeggiava al centro di Piazza San Pietro a Roma durante le feste natalizie del 2022, ora è esposto nella piazzetta sotto il Municipio. All’interno di un’antica casa porticata, è il grande Presepio di Teno, realizzato nel corso di 30 anni di lavoro da Gaudenzio Straulino (1905-1988), maestro artigiano di Sutrio.

La rassegna è affiancata da una nutrita serie di appuntamenti che animano il paese per tutto il periodo festivo e che riprendono anche antiche usanze, come il Presepe vivente (5 gennaio) con teatranti e comparse locali che mettono in scena la natività e l’arrivo dei Re Magi, e la tradizionale Festa dei coscritti (26 dicembre). In programma, fra l’altro, laboratori manuali e artistici per grandi e piccoli che coinvolgono le realtà artigiane locali, concerti del coro Sutrio inCanta e del Corpo Bandistico Aristide Selenati, una mostra fotografica dedicata alle mani e all’artigianato ’Henta-mani’ di Laura Plozner van Ganz.