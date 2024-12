Biscotti e vino. Girovagando per i vicoli

Il borgo medievale di Canale di Tenno con i suoi vicoli che sembrano arrampicarsi sui pendii delle montagne, apre i portoni dei cortili e le porte delle cantine per un mercatino di Natale unico. Le sfumature sgargianti delle opere d’arte, delle pietre dei gioielli e degli oggetti in ceramica realizzati a mano da artigiani e artisti locali colorano le strade. Il profumo di chiodi di garofano, dei biscotti natalizi e del vin brulé si libra leggero nell’aria per restituire ai visitatori i sapori e gli odori tipici del periodo natalizio.