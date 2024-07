Chigiana Festival 2024: Tracce celebra 10 anni in note

Tracce è il titolo dell del Chigiana International Festival & Summer Academy che fe steggia quest’ anno l’importante traguardo della decima edizione.

Una decade significativa per la manifestazione senese che, con la direzione artistica di Nicola Sani , ha vissuto una crescita continua riposizionando il Festival e l’Accademia Musicale Chigiana al più alto livello nazionale e internazionale, sia nel mondo dell’alta formazione sia in quello del grande spettacolo dal vivo. Il Festival 2024 propone un programma estremamente ampio, in cui il rapporto tra le diverse ‘tracce’ sonore è declinato in una grande molteplicità di forme a partire dalle vocalità del lontano passato – Rinascimento e Barocco – passando per il belcanto, il Romanticismo e le avanguardie del Novecento, fino alle nuove frontiere delle esplorazioni delle multifonie sonore, anche in rapporto con le nuove tecnologie e le diverse forme di spazializzazione del suono.

Dal 5 luglio al 2 settembre 2024, a Siena e nelle più belle località delle terre senesi e della Toscana, si terranno oltre 100 eventi, otto grandi concerti sinfonici, due grandi concerti open air in piazza del Campo, cinque spettacoli d’ opera, con otto prime esecuzioni assolute, oltre 800 interpreti musicali coinvolti, 31 corsi di alto perfezionamento, sette laboratori di produzione, otto formazioni in residenza . Un programma straordinariamente ricco di eventi, suddivisi in sette percorsi tematici – Special Events, Legends, Today, Opera, Off the wall, Factor, Lounge – che declineranno il tema ‘Tracce’ unendo interpreti di fama internazionale ai giovani talenti protagonisti della 93esima edizione dei Corsi estivi chigiani di alto perfezionamento.

“Siamo orgogliosi di poter accogliere a Siena, dopo molti anni di assenza, la Filarmonica della Scala – dichiara Carlo Rossi, presidente dell’Accademia Chigiana – una delle orchestre più famose e prestigiose del mondo. Con la formazione scaligera siamo molto lieti di ritrovare una delle più grandi personalità della musica di oggi, il grande direttore Maestro Myung – Whun Chung – che dell’Accademia Chigiana è stato allievo e in seguito docente del corso di Direzione d ’orchestra. Siamo particolarmente riconoscenti nei confronti del Comune di Siena, che ci consente di presentare questa prestigiosa manifestazione. La maniera migliore di festeggiare questa decima edizione , con concerti in tutta la Toscana. Inoltre quest’anno, grazie al Programma Transcultura dell’Unesco, finanziato dall’Unione europea, mettiamo a disposizione borse di studio che prevedono la copertura integrale delle spese di viaggio, frequenza dei corsi e ospitalità a Siena per giovani talenti nati e residenti nei Paesi dell’area dei Caraibi. Sostegno ai giovani che si completa con l’accordo con Mediocredito Centrale e Banca BdM che consentirà a 10 allieve e allievi provenienti dal Mezzogiorno d’Italia di ottenere una borsa di studio per la parità di accesso all’alta formazione musicale".