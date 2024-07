Montepulciano, il gioiello storico ed enologico incastonato tra le colline senesi

Un gioiello incastonato tra le colline senesi, ricco di storia, arte e paesaggi. Conosciuto anche nel panorama enologico italiano, l’antico borgo di Montepulciano offre al turista varie attività tra cultura, natura e relax. I tour si snodano attraverso le vie dell’antica città toscana, tra palazzi storici e panorami mozzafiato.

Il centro storico

Una veduta di Montepulciano

L’itinerario inizia dall’ingresso principale di Montepulciano: la Porta al Prato. Caratterizzato da una struttura massiccia e datata, questo arco era integrato nelle mura duecentesche del borgo. Passando attraverso Porta al Prato, il turista si addentra tra le antiche vie cittadine, dove può ammirare i palazzi rinascimentali e i luoghi di culto, come la Chiesa Sant’Agostino del 1300. L’esterno si presenta in stile gotico-rinascimentale, mentre l’interno si sviluppa lungo un’unica navata, i cui lati sono decorati da altari e affreschi della scuola rinascimentale. Nella Chiesa Sant’Agostino sono inoltre conservate le reliquie del Beato Pucci- Franceschini dal 1930. Una volta usciti da questo edificio, l’itinerario prosegue nella via di Gracciano nel Corso: asse centrale della città, brulicante di negozi storici e botteghe artigianali, dove è possibile fermarsi per assaggiare qualche prodotto locale e ammirare le colline toscane, che fanno da cornice alle vigne.

Piazza Grande e il Duomo

Montepulciano, piazza Grande col Palazzo Comunale e il Duomo

Continuando a percorrere il centro storico, il turista arriva alla Piazza Grande: il cuore pulsante di Montepulciano. La piazza dalla pianta quadrangolare è delimitata dal Palazzo Comunale e dal Duomo. L’architettura del primo edificio richiama quella del Palazzo della Signoria di Firenze: non si tratta di un plagio storico, ma di una richiesta voluta da Cosimo I dei Medici, il secondo e ultimo duca del capoluogo toscano. Sotto il portico del chiostro del Palazzo Comunale ci sono decine di lapidi, murate dal 1862 al 1945, a ricordo di eventi che hanno segnato la storia della città. Il Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta, sorge nella parte più alta del borgo. La cattedrale venne edificata tra il 1586 e il 1680 e l’unica struttura superstite della precedente costruzione è la massiccia torre campanaria quattrocentesca, che, insieme alla facciata, è rimasta incompiuta. All’interno sono conservate opere d’arte di inestimabile valore, come il Trittico dell’Assunta dipinto da Taddeo di Bartolo e il Monumento funebre di Bartolomeo Aragazzi, realizzato da Michelozzo.

Il tempio di San Biagio

Il Tempio di San Biagio a Montepulciano

Una volta uscito dal Duomo, il turista può proseguire l’itinerario con una passeggiata di 15 minuti per arrivare al Tempio di San Biagio: sintesi tra il linguaggio artistico del Rinascimento e la devozione religiosa. La chiesa è stata dedicata a Biagio di Sebaste, il santo di origine armena che, per la sua esperienza di medico, veniva interpellato dai fedeli per la cura dei mali fisici. L’edificio ha una pianta a croce greca con cupola centrale e sull’opposta facciata ci sono due campanili. Il iempio è all’esterno, come all’interno, interamente rivestito in lastre di travertino e a seconda della luce della giornata, la pietra ambrata acquisisce sfumature di colore sempre diverse.

Villa Talosa

Villa Talosa

Terminata la visita al centro storico di Montepulciano, l’itinerario si può concludere con un momento di relax a Villa Talosa: una residenza toscana immersa nelle vigne dell’azienda Cantina Storica Talosa in un paesaggio idilliaco tra le colline. Tra le esperienze proposte: il tour con biciclette elettriche artigianali – dotate di Gps con un’ampia selezione di tour –, la caccia al tartufo con gli esperti tartufai e i loro cani e le cooking class.

Cantina Storica Talosa

Cantina Storica Talosa

Per gli appassionati di enologia, è possibile partecipare a degustazioni guidate e visite alla Cantina Storica Talosa: azienda vitivinicola della famiglia Jacorossi, che dal 1972 fa parte della storia del vino Nobile di Montepulciano, certificato dalla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Situato a pochi passi dalla Piazza Grande, l’ingresso della Cantina Storica del 1500 riporta i visitatori al Rinascimento italiano. Le gallerie, interamente costruite a mattoni, si alternano in susseguirsi di volte e nicchie dove trovano posto le botti.