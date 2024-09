Il 22 settembre è la Giornata mondiale senz’auto: ecco le 10 città car free tutto l’anno in Italia ed Europa

Il 22 settembre non si celebra solo, quest'anno, l'equinozio che saluta l'estate e dà il via ufficialmente all'autunno, ma anche la Giornata mondiale senza auto, nata con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica contro l'inquinamento ambientale e la congestione stradale che è derivata dall'uso dei mezzi a motore.

Se in occasione del World Carfree Day in tante città d'Italia del mondo si organizzano eventi dedicati, in cui i cittadini si riappropriano delle strade, ci sono realtà che già vivono senza auto, 365 giorni l'anno.

In alcune usare l'auto è proprio impossibile, come a Venezia, dove si vive sull'acqua, o nella città dei Sassi di Matera, in cui i percorsi si inerpicano tra rocce di tufo bianco. In altre è stata compiuta la scelta di favorire gli spazi pedonali e ciclabili vietando ai mezzi a motore l'accesso nel cuore più antico. In tantissimi borghi grandi e piccoli d'Italia, questa scelta è resa semplice e favorita dai resti di antiche mura che circondano il nucleo storico, spesso già caratterizzato da strade acciottolate o lastricate, porte ed archi di accesso dove è possibile regolare i flussi, la presenza di chiese e municipi e altri beni architettonici, spesso di grande prestigio, che sono di richiamo turistico.

Ecco dunque 10 città senza auto in Italia e 10 in Europa dove, periferie a parte, si vive senza quattro o due ruote a motore.

Venezia, il ponte di Rialto, le gondole, i traghetti: una città dove ci si muove a piedi o in barca

Venezia, in Veneto, è probabilmente l'esempio più famoso al mondo di città senza automobili. L'intera area urbana, che si estende su circa 118 isole nella laguna veneta, copre una superficie di circa 400 km². Le auto non possono entrare, e i principali mezzi di trasporto sono i vaporetti, le gondole e le barche private. Le strade sono costituite da stretti vicoli e ponti pedonali, rendendo l'esperienza di visita un viaggio attraverso una città sospesa sull'acqua. Oltre alla città storica, Venezia è anche famosa per il suo patrimonio culturale, con luoghi iconici come piazza San Marco e il ponte di Rialto.

I Sassi di Matera al tramonto

I Sassi di Matera, in Basilicata, sono un antico insediamento rupestre patrimonio dell'Unesco. L'area pedonale, formata da grotte scavate nella roccia, copre circa 1 km². Le auto non possono accedere alla parte più storica, dove gli unici mezzi disponibili sono i percorsi pedonali. La città è nota per la sua architettura unica e per essere stata scenario di film internazionali come The Passion of the Christ e di serie Tv come Imma Tataranni, sostituto procuratore. La città di Matera è stata la Capitale europea della Cultura nel 2019, insieme a Plovdiv in Bulgaria.

L'isola di Procida

L'isola di Procida, nel Golfo di Napoli, è completamente senz'auto per i non residenti, con una superficie di circa 4 km². Gli spostamenti avvengono esclusivamente a piedi o tramite piccoli veicoli elettrici. L'isola, famosa per le sue case colorate e le sue spiagge, è stata come Capitale Italiana della Cultura nel 2022.

L'Isola di Ortigia, centro storico di Siracusa, con la cattedrale settecentesca

Il centro storico di Siracusa, in Sicilia, è situato sull'isola di Ortigia, con un'area di circa 1 km² completamente chiusa al traffico automobilistico. I visitatori possono spostarsi a piedi per esplorare le sue strette stradine medievali, ricche di storia e monumenti come il Duomo di Siracusa e il Tempio di Apollo.

Passeggiata sulle mura di Lucca

Situata in Toscana, Lucca è famosa per le sue mura rinascimentali intatte che racchiudono il centro storico. Le auto non possono entrare nell'area all'interno delle mura, che copre circa 2,5 km². Le mura stesse sono utilizzate come percorsi pedonali e ciclabili, offrendo una passeggiata sopraelevata intorno alla città.

Una veduta di Bergamo Alta

Bergamo Alta, in Lombardia, è un antico borgo medievale chiuso al traffico, arroccato sul primo colle delle Prealpi Bergamasche e racchiusa dalle mura venete. L'area pedonale si estende per circa 1 km² e può essere raggiunta tramite una funicolare da Bergamo Bassa, ma anche a pòiedi, attraverso un salita composta da 250 gradini, o percorrendo alcune vie. Sulla sommità, oltre alla veduta panoramica sulla Pianura Padana, i visitatori possono muoversi a piedi per visitare monumenti storici come la Cittadella e il Duomo. La Zona a traffico limitato in Città alta è attiva durante tutto il periodo in cui è in vigore l’ora legale e nei giorni festivi di tutto l’anno.

Monterosso, una delle Cinque terre

I borghi delle Cinque Terre (Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Corniglia, Monterosso), in Liguria, sono parzialmente senz'auto, con accesso limitato alle auto solo in alcune aree periferiche. Gli spostamenti nei borghi avvengono a piedi o con piccole navette elettriche. I parcheggi, oltre che pochi e in parte vincolati ai residenti, sono solo all'esterno dei centri abitati: questi ultimi, caratterizzate da piccole strade che scendono verso il mare, sono chiusi al traffico privato. I pittoreschi paesini sono collegati via mare o dalla ferrovia: col Cinque Terre Express, un treno ogni 20 minuti collega La Spezia e Levanto. La zona è famosa per i suoi sentieri costieri panoramici, che collegano le cinque località marittine, arroccate in gran parte sulla roccia.

Una veduta di Chamois

Chamois è un piccolo e caratteristico borgo in Valtournenche in Valle d'Aosta. L’unico mezzo per raggiungerlo è la funivia, che parte da Buisson e arriva fino a 1.800 metri d’altezza. Sennò bisogna salirvi a piedi, tramite i sentieri della valle o ricorrendo all’altiporto, per elicotteri e piccoli veivoli. Il posto, senza auto, è dunque tranquillo oltre che pittoresco e circondato da un panorama spettacolare e dunque meta prediletta dei turisti, escursioni e non. Inoltre a pochi passi si trova il lago alpino di Lod, mentre in paese c’è la parrocchiae di San Pantaleone. Numerosi i sentieri che si snodano attorno a Chamois.

Civita di Bagnoregio – Lazio

Nel territorio della Tuscia, Civita, nota come “la città che muore”, perché è ciò che rimane su uno sperone di roccia di tufo di un borgo etrusco di oltre 2mila anni, è raggiungibile solo tramite un ponte che la collega a Bagnoregio. Offre uno scenario unico sia per chi la guarda da Bagnoregio, sia per la vista che offre, una volta ci si trova nel borgo che sfida l’erosione del tempo, sulla Valle dei Calanchi. Ad attendere i turisti tanti locali e i ‘gatti di Civita’.

I celebri Trulli di Alberobello

In Puglia, il centro storico di Alberobello, con i suoi celebri trulli, è completamente pedonale. L'area copre circa 0,5 km²: nella parte più a nord della città si trova il Trullo Sovrano, unico edificio dal caratteristico tetto di pietra a due piani della città, oggi una Casa-Museo. Più a sud il Rione Monti, il quartiere più caratteristico di Alberobello, e con la più alta concentrazione di trulli, un migliaio.

Giethorn nei Paesi Bassi

Conosciuto come la "Venezia del Nord", Giethoorn è un villaggio senza strade, dove i canali fungono da principali vie di comunicazione. Gli spostamenti avvengono esclusivamente in barca o a piedi. Il villaggio, che si estende su circa 7,5 km², è immerso nella natura ed è famoso per le sue case con tetti di paglia.

Zermatt, situata nelle Alpi svizzere, è interamente senz'auto. L'area urbana copre circa 243 km², ma la parte turistica è molto più piccola. Gli spostamenti avvengono tramite navette e taxi elettriche e taxi elettrici. La città è una rinomata località sciistica, con viste spettacolari sul Cervino.

Il centro storico di Dubrovnik, in Croazia, è completamente senz'auto, con una superficie pedonale di circa 1,5 km² all'interno delle mura medievali. I visitatori possono esplorare la città vecchia a piedi, visitando monumenti come le mura di Dubrovnik e il Palazzo del Rettore.

Questo borgo medievale, lungo la Strada Romantica della Baviera, è completamente senz'auto nel suo centro storico, circondato da mura possenti e torri. Nel cuore della città le tipiche case bavaresi, oltre a locali turistici, sono note anche per ospitare un mercatino di Natale tra i più caratteristici.

Bruges (Credits Visit Bruges Jan D'Hondt)

Il centro storico di Bruges è in gran parte pedonale, con un'area di circa 4 km² chiusa al traffico. La città è famosa per le sue strade medievali e i suoi canali, arterie che attraversano la città da secoli e su cui si affacciano giardini e palazzi.

Il centro storico de La Valletta, la capitale di Malta, è chiuso al traffico automobilistico, con una superficie di circa 1 km². I turisti possono esplorare a piedi le strette vie barocche e visitare attrazioni come la Concattedrale di San Giovanni.

Isola di Hydra in Grecia: niente auto, ci si sposta in barca o a dorso di mulo

Nell’isola di Hydra, in Grecia, gli unici modi per spostarsi sono a piedi, via mare o in groppa ad un mulo. Ma il turismo, in questa località dalle acque cristalline, non manca e approdano yacht e barche a vela. Tra gli artisti che l’hanno frequentata l’iconico cantante e scrittore Leonard Cohen.

Pontevedra, una città situata in Galizia, nel nord-ovest della Spagna, non è nata pedonale ma è lo diventata progressivamente 25 anni fa, per iniziativa degli amministratori locali che hanno eliminato le auto dal centro storico e dalle zone limitrofe. Il miglioramento non è stato solo per la qualità dell’aria: la sicurezza stradale è praticamente certificata, il numero degli abitanti è cresciuto, il commercio ha preso nuova linfa. Ci si sposta a piedi o in bicicletta. Pontevedra ha ricevuto numerosi premi per la qualità urbana e la sostenibilità, tra cui il premio ONU-Habitat2.

Il centro storico di Avignone, in Francia, è circondato da mura medievali: l'area senza auto copre circa 1,5 km² e permette di visitare luoghi che sono imperdibili mete turistiche di grande valore culturale ed architettonico, come l’imponente Palazzo dei Papi, il vicino Duomo di Notre Dames, dal 1995 patrimonio Unesco e, tra musei e giardini, il caratteristico ponte edificato nel XII secolo con 22 arcate e una lunghezza di 900 metri, un record per l’epoca. Ma la furia del Rodano in piena lo ha danneggiato più volte: dal XVII secolo rimangono 4 arcate.

Louvain-la-Neuve è una cittadella universitaria ricca di zone pedonali, parchi, laghi e giardini che si trova a 25 chilometri a sud di Bruxelles. Il centro gira attorno all’Università Cattolica di Lovanio, alla Chiesa di Saint-Pierre, alla Piazza della Cattedrale e al Palazzo dei Principi di Lovanio ma ci sono numerose attrattive per famiglie e molti sentieri escursionistici intorno al lago.