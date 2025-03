Carnevale Ambrosiano: gli eventi più spettacolari del Sabato Grasso, non solo a Milano

Il Carnevale Ambrosiano ha una marcia in più rispetto alle altre feste analoghe che si svolgono in tutta Italia e non solo. Innanzitutto perché consente di lanciare coriandoli, indossare maschere e divertirsi (a carnevale, si sa, ogni scherzo vale) di sa bato, e non di martedì (quando le scuole sono chiuse ma non gli uffici).

E il richiamo dei carri allegorici e delle stelle filanti arriva dalla città metropolitana, capace di attrarre i festanti da tutta la Regione, così come da tutti i territori inclusi, ieri e oggi, nella Diocesi: il motto “è qui la festa” non raggiunge solo un’ampia fascia della Lombardia, ma si propaga anche in terra elvetica.

Infine, se il carnevale tradizionale è già simbolo di trasgressione alle regole prima del periodo di penitenza che conduce alla Pasqua, secondo la religione Cattolica (ma il richiamo ai riti pagani è molto forte), il carnevale ambrosiano consente di andare oltre alla regole e dilungarsi ancora qualche giorno nei festeggiamenti, spostando più in là l’inizio della Quaresima.

Perché il Carnevale Ambrosiano finisce dopo?

Tempo di carnevale, tempo di maschere

Leggenda vuole che il patrono di Milano, Ambrogio, poi santificato, si trovasse a Roma in pellegrinaggio e avesse chiesto ai fedeli di aspettarlo per dare il via alla Quaresima. Ma all’epoca niente aerei o treni ad alta velocità per gli spostamenti veloci. I festeggiamenti del Carnevale, dunque, si sono protratti alcuni giorni in più rispetto alle altre Diocesi. Ed ancora oggi l’ultimo giorno di carnevale non è il Martedì grasso ma, 4 giorni dopo, il Sabato grasso.

Il Carnevale Ambrosiano, dove?

La magia del carnevale

In realtà dal punto di vista liturgico, il rito ambrosiano si distingue dal rito romano per una progressiva differenziazione avvenuta nel corso dei secoli: Milano non sempre accettò le riforme introdotte da Roma, sviluppando un proprio cerimoniale di culto. In passato, però, la diocesi ambrosiana e il suo rito erano diffusi su un territorio molto più ampio di quello attuale, comprendendo il nord Italia, l’Austria, la Svizzera e l’Ungheria. Oggi questa diversa tradizione, con ricadute sui tempi del carnevale, è praticata principalmente nellìattuale Diocesi di Milano (fatte alcune eccezioni), quindi a Milano città a Monza, Lecco, Como, Bergamo, Varese. Anche nel Canton Ticino è presente nelle parrocchie della Valle Capriasca, di Ascona, Brissago e nelle Tre Valli Ambrosiane (Blenio, Riviera e Leventina).

Le date 2025 del Carnevale Ambrosiano

Il Carnevale Ambrosiano, caratterizzato da un calendario distinto rispetto al rito romano, a differenza del resto d’Italia, dove il Carnevale termina con il Martedì Grasso seguito dal Mercoledì delle Ceneri, nella diocesi ambrosiana i festeggiamenti prendono avvio il 16 febbraio e si protraggono fino al Sabato Grasso, che nel 2025 cade l’8 marzo, a Quaresima già avviata nel resto della Penisola. Per questo motivo, a Milano e nelle altre località a rito ambrosiano, le scuole restano chiuse il 7 e l’8 marzo, mentre nei territori di rito romano la sospensione delle lezioni è prevista ad inizio settimana, il 3 e il 4 marzo.

Milano in festa: il Carnevale Ambrosiano è ‘diffuso’

A Milano il Carnevale dura quattro giorni in più rispetto al resto d’Italia, seguendo il rito ambrosiano che posticipa la fine dei festeggiamenti al sabato anziché al martedì. Questo slittamento regala alla città un prolungamento della festa con un fitto programma di eventi che trasforma piazze, musei e teatri in scenari di spettacolo e divertimento. Dal 25 febbraio all’8 marzo torna Il Mercato dei Saltimbanchi, rassegna teatrale organizzata da Atelier Teatro che porta la commedia dell’arte e il teatro popolare nei luoghi simbolo della città. Le piazze e i giardini ospiteranno rappresentazioni ispirate a grandi classici della letteratura e della storia, culminando il giorno clou, sabato 8 marzo, in Piazza Mercanti con L’Arena di Cyrano, competizione tra compagnie teatrali per il premio Le mille e una piazza. Dal 5 all’8 marzo il Milano Clown Festival animerà strade e piazze con oltre 150 eventi tra spettacoli di circo e teatro di strada, mentre il festival Milano in Commedia offrirà un programma di spettacoli e laboratori dedicati alla commedia dell’arte. Non mancherà il tradizionale Luna Park di Parco Sempione, aperto fino al 16 marzo con oltre 60 attrazioni. Tra le iniziative speciali, il Ballo della Luna al Museo Bagatti Valsecchi proporrà una serata in costume rinascimentale, mentre i musei della città organizzeranno eventi tematici per bambini e famiglie. Anche le biblioteche parteciperanno con letture animate e laboratori creativi, contribuendo a rendere il Carnevale milanese un’esperienza coinvolgente per tutte le età. La festa si concluderà sabato 8 marzo, giorno del sabato grasso, con una città in fermento tra spettacoli, maschere e tradizione in ogni quartiere.

Il Carnevale di Tesserete in Svizzera

Il carnevale di Tesserete, in Svizzera

Il Carnevale di Tesserete, conosciuto come Or Penagin, rappresenta una delle celebrazioni più attese nel Canton Ticino, in Svizzera, e segue il rito ambrosiano, prolungando i festeggiamenti ben oltre il termine tradizionale del Carnevale romano. Or Penagin, la maschera simbolo della manifestazione, prende il nome da un termine dialettale che significa "colui che usa la zangola", ovvero lo strumento per fare il burro. A capo del Carnevale si trova Sua Maestà Or Penagin, raffigurato come un contadino senza corona e senza regina, che storicamente abitava i monti di Davrosio e scendeva al piano solo durante il Carnevale per pronunciarsi sulle vicende della comunità. Ad affiancarlo c'è il Primo Ministro Porta Penagia, personaggio incaricato di raccogliere le voci del popolo per poi riferirle al sovrano. L'edizione 2025 di Or Penagin, che segna il 125esimo anniversario della manifestazione, si svolgerà dal 5 all'8 marzo 2025. Le celebrazioni prenderanno il via mercoledì 5 marzo con l'aperitivo inaugurale e la tradizionale cena a base di polenta e merluzzo. La serata proseguirà con musica dal vivo e l'esibizione dell'orchestra romagnola Moreno Il Biondo e Il Grande Evento. Giovedì 6 marzo vedrà l'apertura ufficiale del Carnevale con la cerimonia di consegna delle chiavi della città e le prime esibizioni delle Guggen, le bande musicali caratteristiche del carnevale svizzero. La serata sarà animata da un live show della Sanook Showgirls Band, seguito dai festeggiamenti fino a tarda notte. Il venerdì 7 marzo sarà dedicato alle famiglie con il pranzo per "Nonni e Nipoti" e l'animazione per bambini con spettacoli, truccabimbi e un Nutella Party. La serata proseguirà con musica e l'attesa esibizione della Shary Band. Il culmine della manifestazione arriverà sabato 8 marzo con il Corteo Mascherato, una delle attrazioni principali del Carnevale di Tesserete, che si concluderà con l'attesissimo assalto al Palo della Cuccagna, sfida tradizionale che vede i partecipanti tentare di scalare il palo per conquistare il bottino. A seguire, la cerimonia di premiazione e l'ultima notte di festeggiamenti con spettacoli musicali e il gran finale della Wow! Band.

Il Carnevalone di Lecco

Il Carnevalone di Lecco, nella Brianza Lecchese, scandito dal calendario ambrosiano, si prepara per una nuova edizione ricca di eventi e tradizioni. La festa avrà inizio domenica 2 marzo alle 15.30 con il raduno in piazza XX Settembre, accompagnato dalla presenza dei Regnanti e dalla Filarmonica S. Giovanni. Alle 15.50 partirà il corteo che attraverserà le principali vie della città, culminando al Palazzo Comunale con la consegna delle chiavi della città ai Regnanti da parte del sindaco di Lecco, con rinfresco per tutti offerto dai Regnanti, curato da Ltm e gli Alpini Pizzo D'Erna.

Il Carnevalone di Lecco

Martedì 4 marzo i Regnanti visiteranno le scuole dell'infanzia della città, mentre mercoledì 5 continueranno le visite con un programma che includerà un'incontro speciale all'Istituto Airoldi e Muzzi nel pomeriggio, arricchito dalla musica di Danilo Ponti. Giovedì 6 sarà una giornata densa di impegni per i Regnanti, con visite programmate al Polo Frassoni, alla Rsa Borsieri e al Centro La Fonte a Maggianico. Sempre giovedì, i più piccoli potranno partecipare al Carnevalone dedicato ai bambini, con un'allegra festa in piazza XX Settembre a partire dalle 15.30, seguita da letture per i bambini offerte dalla Libreria Volante e una merenda curata da Ltm dalle 16.30. Venerdì 7 marzo sarà la volta delle visite ai vari rioni della città da parte dei Regnanti, mentre alle 20 si terrà il Gran Galà presso l'oratorio Cappuccini di viale Turati, con una cena speciale in occasione anche della Giornata internazionale della Donna (prenotazione entro il 5 marzo). Sabato 8 marzo sarà la giornata clou con la sfilata del Carnevalone che partirà alle 14.30 da piazza Cappuccini. Alle 16 in piazza Cermenati si terranno le esibizioni dei gruppi e le attesissime premiazioni, mentre alle 18 presso la Libreria Volante verrà presentato il libro "La prima Regina" di Alessandra Selmi, Nord Edizioni. La giornata si concluderà alle 21 con il concerto di Musica Grace and the Soul Machine in piazza Cermenati, in collaborazione con Lecco Fm.

Il Carnevale di Lissone: fantasia delle fiabe

Festa di Carnevale a Lissone

A Lissone il Carnevale 2025 seguirà la tradizione del rito ambrosiano, portando in città un’atmosfera di festa e condivisione. Il tema scelto per quest'anno è "La fantasia delle fiabe", un viaggio nel mondo incantato di principi, principesse e creature magiche che animeranno le celebrazioni alla parrocchia Madonna di Lourdes. Domenica 2 marzo e venerdì 7 marzo, le famiglie potranno immergersi in un’esperienza interattiva tra giochi, balli e avventure, prendendo parte a una narrazione coinvolgente in cui il pubblico sarà chiamato a risolvere un mistero e a contribuire alla realizzazione della grande festa in maschera.

Il coinvolgimento sarà totale, con scenografie ispirate ai castelli delle fiabe e un’atmosfera da favola in cui ogni partecipante sarà protagonista. Parallelamente, la Parrocchia dei Santi Giuseppe e Antonio Maria Zaccaria proporrà due appuntamenti con la tradizionale sfilata in maschera: il primo si terrà domenica 2 marzo alle 14.30 e il secondo sabato 8 marzo alle 19.30. Maschere colorate, carri allegorici e spettacoli di animazione animeranno le vie del borgo della Bareggia.

Carnevale a Concorezzo: Caccia al timbro e magia

Concorezzo, nella Brianza Monzese, si prepara a celebrare il Carnevale 2025 con un evento ispirato al celebre romanzo di Jules Verne Il giro del mondo in 80 giorni. L'Oratorio San Luigi, l'Associazione Commercianti e il Comune invitano la cittadinanza a prendere parte a una giornata ricca di divertimento e sorprese, pensata per coinvolgere grandi e piccoli. Le celebrazioni entreranno nel vivo sabato 8 marzo, in ottemperanza al rito ambrosiano, con la tradizionale sfilata in maschera, la grande ‘Caccia al timbro’ e uno spettacolo di magia. I partecipanti potranno ritirare, già a partire dal 1° marzo, un colorato “passaporto” nei negozi aderenti, in oratorio e in biblioteca, indispensabile per prendere parte alla caccia al tesoro che animerà le vie del centro cittadino. Il ritrovo è fissato alle 14.45 in piazza della Chiesa, dove i partecipanti si riuniranno in maschera per dare il via alla caccia alle 15.00 lungo via Libertà e via De Capitani. Terminata la sfida, la festa proseguirà con la sfilata fino all’Oratorio San Luigi, dove alle 16.00 il mago Simone intratterrà il pubblico con uno spettacolo di illusionismo. Al termine, verranno assegnati i premi della “Caccia al timbro” e ci sarà un momento di condivisione con una merenda per tutti. In caso di maltempo, lo spettacolo di magia si svolgerà sotto il portico dell’oratorio, garantendo comunque un pomeriggio di festa.

Carnevale Bosino e ‘in tour’ nel Varesotto

Varese si prepara a vivere il 32° Carnevale Bosino, evento che, seguendo il rito ambrosiano, culminerà sabato 8 marzo con la tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati per le vie del centro. I festeggiamenti, organizzati dalla Famiglia Bosina, prenderanno il via sabato 1° marzo con la cerimonia della Consegna delle chiavi della città al Re Bosino, figura simbolica della manifestazione.

Il programma prevede un corteo d’apertura che, partendo da piazzale Trento, attraverserà il centro cittadino fino a Palazzo Estense, dove il sindaco Davide Galimberti darà ufficialmente il via al Carnevale. Giovedì 6 marzo sarà invece dedicato al Carnevale solidale, con iniziative rivolte ai bambini dell’Oncoematologia dell’Ospedale Del Ponte e ai ragazzi del Centro diurno Anaconda. Il momento più atteso rimane la grande sfilata dell’8 marzo: carri allegorici, gruppi in maschera e bambini vestiti a festa animeranno il centro cittadino, con partenza da via Sacco alle 14.30. L’evento si concluderà in piazza Repubblica con il tradizionale discorso del Re Bosino e la premiazione dei vincitori nelle categorie Carri, Gruppi mascherati e Mascherina d’oro, quest’ultima riservata ai più piccoli.

Carnevale nel Varesotto

Rito romano o ambrosiano? Nel Varesotto hanno risolto il problema con un lungo carnevale itinerante che li racchiude entrambi. È il calendario di "Carnevale in Tour 2025", partito il 22 febbraio a Besozzo e il 23 febbraio a Gavirate. Si continua l’1 marzo a Cuveglio e Cuvio e il 2 marzo ad Ispra. Quindi il 4 marzo a Ponte Tresa e l’8 marzo a Laveno Mombello, prima della tappa finale del 9 marzo a Sangiano.