Donne fra le Stelle ad Abano Terme

Dall’agricoltura su Marte all’architettura spaziale. Torna nella cittadina termale dei Colli Euganei l’appuntamento con ‘Donne fra le Stelle’, l’evento dedicato alle donne protagoniste della scienza, dello spazio e della innovazione, giunto alla sua quarta edizione.

Due giorni ad Abano Terme, il 7 e 8 marzo, con le esploratrici dello spazio. Appuntamento al teatro Pietro d’Abano, che ospiterà incontri, dibattiti e presentazioni con alcune delle menti più brillanti del panorama scientifico e tecnologico. Un’occasione per discutere di temi fondamentali come l’esplorazione spaziale, il cambiamento climatico, la divulgazione scientifica e il ruolo delle donne nella ricerca e per conoscere da vicino chi sta plasmando il futuro della ricerca.

Il programma

La manifestazione, i cui lavori sono coordinati dall’astrofisica Patrizia Caraveo, che ha lavorato per Nasa e Agenzia Spaziale Europea e presiede il comitato scientifico, si aprirà il 7 marzo con un focus sulla tutela del pianeta e i cambiamenti climatici.

L'assessore alla Cultura di Abano Michela Allocca e l'astrofisica Patrizia Caraveo

Tra gli interventi, spicca quello di Maria Fabrizia Buongiorno (INGV), che illustrerà il contributo delle future missioni spaziali nel monitoraggio ambientale. Nel pomeriggio, spazio all’esplorazione del cosmo con esperti di livello internazionale come Annamaria Piras (Thales Alenia Space Italy) e Luisa Bettili (Telespazio), che discuteranno delle stazioni spaziali commerciali e delle future missioni lunari. Non mancheranno temi affascinanti come l’agricoltura su Marte, presentata da Stefania De Pascale (Università di Napoli Federico II), e l’architettura spaziale sostenibile con Valentina Sumini (MIT Media Lab).

Il secondo giorno, 8 marzo, sarà protagonista la prima ingegnera aerospaziale italiana, Amalia Ercoli Finzi. Poi approfondimenti sull’universo, dalla scoperta dei buchi neri con Mariafelicia De Laurentis (Università Federico II) allo studio delle galassie con Viviana Casasola (INAF). Infine le e esperte Paola Catapano (CERN) e Ilaria Lucrezia Rossi, fisica e content creator scientifica. La manifestazione si concluderà con la premiazione e la consegna del Premio Nazionale Rossella Panarese, ideatrice e curatrice di Radio3 Scienza, in onore della giornalista che ha contribuito alla diffusione della cultura scientifica nel Paese.