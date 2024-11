Foliage in Lombardia: 5 luoghi dove i colori d'autunno sono più accesi

La Lombardia, grazie alla varietà dei suoi territori, offre numerosi luoghi dove godere dello spettacolo naturale del foliage, dai parchi urbani alle località lacuali e montane.

Nel cuore di Milano, il Parco Sempione diventa un’oasi di pace tra alberi secolari, viali e prati, dove le tonalità autunnali rendono ancora più suggestiva l’atmosfera nei pressi del Castello Sforzesco. Basta uscire dalla metropolitana e fare una passeggiata. Anche il Parco di Monza, con i suoi 700 ettari di verde, accoglie visitatori di ogni età per lunghe passeggiate all’aria aperta, tra castagni, querce e sentieri che si tingono dei colori dell’autunno a due passi dal centro città, ma facilmente raggiungibile anche in automobili per chi arriva dal resto della regione.

Fuori città, la Lombardia rivela luoghi immersi nella natura incontaminata. A Casale, frazione di Albino in provincia di Bergamo, il Parco del Castagno offre una vista spettacolare sulla Valle del Lujo, particolarmente affascinante con i suoi colori autunnali. Anche l’Oasi del Baremone, vicino ad Anfo nel Bresciano, è una destinazione ideale per osservare i vividi colori autunnali e la fauna locale in un ambiente protetto.

Salendo in montagna, la Piana di Predarossa, nella Val Masino, offre un paesaggio di alta quota dominato dal Monte Disgrazia e dai suoi ghiacciai, dove i colori autunnali si fondono con il rosso delle pareti rocciose e l’azzurro dei ghiacci. Nei vicini Bagni di Masino, i visitatori possono camminare tra maestosi abeti e faggi secolari, su antiche mulattiere che si snodano attraverso una foresta dai toni dorati.



Leggi anche: Foliage in Piemonte, 5 mete speciali per immergersi nell'autunno

Leggi anche: Foliage nel Bosco delle fate, un luogo magico già per San Francesco