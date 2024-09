Birra di alta qualità made in Maremma: "Toscana e Germania unite in una bevanda" La cantina 'La Cura' di Massa Marittima, famosa per i suoi vini premiati, ha lanciato una birra artigianale tosco-tedesca, utilizzando orzo biologico coltivato nei propri terreni. Un connubio di eccellenze che promette un'esperienza unica per gli amanti della birra di qualità.