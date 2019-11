L'attrazione più colossale e mostruosa del mondo si prepara al debutto. Nel 2020 il parco divertimenti Nijigen no More, sull'isola Awaji in Giappone, aprirà al pubblico un'area a tema dedicata a Godzilla: il pezzo forte sarà la prima e unica riproduzione a grandezza naturale del lucertolone più famoso del cinema. Lunga, per l'esattezza, 120 metri dal muso alla coda. Il suo aspetto è ripreso da quello visto nel film 'Shin Godzilla' del 2016.



Solo una parte però sarà visibile dall'esterno, ossia la testa che svetta minacciosa per 20 metri di altezza – più o meno come un palazzo di sette piani. La bocca spalancata serve come punto di accesso al corpo di Godzilla, che si trova invece sotto il livello del suolo. Da quanto è possibile capire traducendo la notizia riportata da IT Media, la trama dell'attrazione (intitolata 'Godzilla Interception Operation – National Godzilla Awajishima Research Center') racconta che l'avanzata dei re dei mostri è stata fermata facendolo sprofondare sottoterra e sedandolo "con un missile carico di droga sparato in bocca".



Godzilla è quindi immobilizzato, ma ancora vivo. I visitatori-avventurieri entreranno nel corpo del gigante schizzando attraverso le fauci appesi a una zipline. Una volta dentro dovranno portare a termine varie missioni, come ad esempio sparare alle sue cellule in una singolare reinvenzione del tiro a segno.



Intorno alla statua si estenderà un'area di cinquemila metri quadrati con altre attrazioni, negozi di souvenir e punti di ristoro con cibo e bevande a tema. La nuova zona incentrata su Godzilla andrà ad aggiungersi a quelle già presenti nel parco dedicate a manga e anime popolari, fra cui 'Shin Chan' e 'Naruto'.





