Portici di Vino a Bologna: un viaggio enologico tra oltre 120 etichette da tutta Italia

A Bologna, sabato 16 e domenica 17 novembre 2024, Grand Tour Italia ospita Portici di Vino, una speciale degustazione di oltre 120 etichette provenienti da 40 cantine e produttori distribuiti dal Nord al Sud del Paese. Con un biglietto giornaliero a 20 euro (o 30 per entrambi i giorni), i visitatori riceveranno un calice in vetro e una tasca porta-calice per godere di degustazioni illimitate dalle 11.00 alle 21.00. Lungo il percorso enogastronomico, sarà possibile anche fermarsi nelle osterie regionali di Grand Tour Italia o provare street food tipico.

GiroVino: speed date con i produttori di vino

La sera di venerdì 15 novembre alle 20 si terrà la cena GiroVino, che permette agli ospiti di dialogare direttamente con 6 produttori e degustare le loro etichette. In piccoli gruppi, i partecipanti possono assaporare fino a 12 vini durante la serata, con ogni produttore che cambia tavolo ogni 20 minuti, in un’atmosfera rilassata e conviviale. Tra i produttori presenti ci saranno Le vigne di Zamò, Fontanafredda, Roberta Valletti, e Paitin. Il costo della cena, con quattro portate abbinate ai vini, è di 25 euro.

Grand Tour Italia

Inaugurato il 5 settembre 2024, Grand Tour Italia (ex Fico, in via Paolo Canali, 8) è un omaggio alla biodiversità culturale e gastronomica italiana in uno spazio di 50.000 mq. Ogni regione è rappresentata con un’area dedicata che include una zona paesaggistica, un’osteria tipica, un mercato con prodotti locali e un’area didattica. Con il coinvolgimento di partner come Scuola Holden, Coldiretti e Slow Food, il parco racconta storia, agricoltura e biodiversità del territorio italiano. Nei fine settimana è inoltre disponibile una navetta gratuita dalla stazione di Bologna fino al parco, fino a esaurimento posti.

Info: www.grandtouritalia.it