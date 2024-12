Candelara, il mercatino di Natale a lume di candela

Pesaro – Tra tutti i mercatini di Natale italiani è quello che si distingue per una particolarità: è a lume di candela. Ed è per questo forse che esercita un fascino particolare. ‘Candele a Candelara’ (info su www.candelara.it) si appresta ad accendere il Natale sotto la direzione artistica di Piergiorgio Pietrelli, con un’ atmosfera unica e per la ventunesima volta nell’anno di Pesaro capitale della cultura (www.pesaro2024.it).

Il mercatino natalizio del piccolo borgo a pochi chilometri da Pesaro si snoderà in più tappe (domenica 1, sabato 7, domenica 8, sabato 14 e domenica 15 dicembre). Tutto ruota attorno al mercatino natalizio che si svolge nell’antico borgo medievale dove ogni sera la luce artificiale viene spenta per lasciare posto a migliaia di fiammelle accese. Un’atmosfera unica e suggestiva grazie a due spegnimenti programmati dell’illuminazione elettrica di 15 minuti ciascuno (alle 17.30 e 19). Per mezz’ora ogni pomeriggio Candelara (che deve il suo nome proprio alle candele), sarà completamente rischiarata dalla luce calda e rassicurante delle candele.

All’ingresso della festa sarà collocata la Torre dell’Avvento che rappresenterà un tema diverso legato alle domeniche che precedono il Natale. Tra gli spettacoli, i trampolieri luminosi, i folletti suonatori, i giocolieri, gli zampognari, i gruppi musicali itineranti e il coro Jubilate di Candelara. Sarà inoltre possibile assistere dal vivo alla preparazione di candele, rigorosamente di cera d’api, come avveniva nel Medioevo. E ancora: la bottega degli elfi con i laboratori dove i bambini potranno lavorare creta, cera, carta, legno e realizzare addobbi e figure legate al Natale, consegnando a Babbo Natale la letterina.

Il trenino grazie ad una card consentirà ai visitatori di poter ammirare Candelara e dintorni: previste visite guidate alla cinquecentesca Villa Berloni (oltre alla visita guidata, sarà possibile prenotare pranzo e cena a lume di candela nella splendida villa), nella millenaria Pieve di Santo Stefano ed infine lo storico museo del telaio e del ricamo. E per chi vuole a Pesaro saranno visitabili il mercatino natalizio in piazza del popolo e i musei rossiniani. Da non perdere anche il vicino mercatino natalizio di Mombaroccio (oggi e il 6, 7, 8, 14 e 15 dicembre), oltre a quelli del castello di Gradara (fino al 7 gennaio nel borgo di Paolo e Francesca) e Fossombrone nel centro storico.

Le Marche presentano un vero e proprio itinerario natalizio tra borghi e castelli, ognuno diverso dall’altro. Eccone una sintesi: il villaggio del Natale a Porto Sant’Elpidio (dall’8 dicembre al 7 gennaio 2024 in piazza Giuseppe Garibaldi), il Natale di Ascoli in piazza Arringo (dal 2 dicembre al 7 gennaio), il Natale in vetta a Ussita (da domani al 7 gennaio, dalle 12 alle 17, in via del Ginepro, località Frontignano). Gran finale con la befana a cui Urbania dedica una festa nazionale e a cui saranno ispirati eventi il 6 gennaio anche in programma ad Altidona e Amandola in provincia di Fermo, Civitanova e Morrovalle, in provincia di Macerata, e ad Ancona.