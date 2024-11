Viaggi, ecco il Turismo Panoramico: ascensore su grattacieli e ghiacciai per toccare il cielo con un dito

Su Instagram, infatti, l’hashtag #panoramic vanta oltre 2 milioni di contenuti pubblicati e mette in mostra principalmente meraviglie dai panorami unici. Non è da meno TikTok che conta circa 41mila content tra video e live prodotte. Solo in Cina, le richieste di prenotazioni per visitare attrazioni mozzafiato sono talmente tante che quasi 8 turisti su 10 faticano a trovare biglietti disponibili. L'elemento chiave, certo, oggi è il cellulare, che rende possibile la cattura di splendide immagini e la loro immediata pubblicazione sui social. Ma il vero passe-partout, che rende accessibile ogni attrazione, è l'ascensore che, con le scale mobili, si dimostra strumento chiave per gestire il 'people flow', ossia il flusso di persone.

L'Agenzia Espresso Communication ha effettuato una ricerca sulle principali testate internazionali del settore da cui si evidenzia come, a livello globale, i cosiddetti panoramic tourist prediligano strutture o attrazioni con panorami mozzafiato. Le prime conferme in merito alla diffusione di questa tendenza giungono dal Global Times, secondo cui data la grande richiesta, quasi 8 turisti su 10 (75%) faticano a trovare biglietti disponibili per visitare monumenti come la torre China Zun di Pechino, centro direzione per uffici e turismo che offre una visione maestosa dello skyline cittadino grazie ai suoi 528 metri di altezza.

L'ascensore? È inclusivo

"L’ascensore è più di un semplice collegamento tra piani, è un’innovazione capace di rendere accessibile ed inclusiva ogni struttura – afferma Marcos Ramos, New Building Solutions Director di Kone Italy & Iberica –. A livello turistico, l’elevatore può risultare estremamente utile, soprattutto, in occasione dei mesi più caldi e intensi dell’anno in cui risulta necessario gestire nel migliore dei modi il cosiddetto 'People Flow', ovvero il flusso di persone che si spostano da un edificio all’altro e tra i piani, con l’obiettivo di godere di attrazioni straordinarie e panorami pazzeschi”. L'ascensore, così come le scale mobili, può portare su e giù centinaia di persone di ogni età, in grado di muoversi o con handicap, non distingue dunque tra turisti più in forma e quelli più fragili. E' proprio Kone, che vanta l'aver realizzato alcuni dei grattacieli più alti o innovativi del mondo, a suggerire 4 tra le mete più sorprendenti.