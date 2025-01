Le mille sfumature dell'Egitto: vacanze per tutti i gusti

L'Egitto è una destinazione che affascina chi ama l'archeologia e incanta chi desidera immergersi in una natura straordinaria e memorabile. Questa terra dai mille volti si apre come una porta sul passato, un luogo dove storia e leggenda si fondono in un intreccio senza pari. Tra il Mar Rosso, la maestosa penisola del Sinai, il delta del Nilo e le valli che custodiscono alcuni dei più celebri tesori archeologici del mondo, l’Egitto si svela come un mosaico di meraviglie tutte da scoprire. Ma non è solo storia. Dalle oasi segrete che emergono tra le dune dorate del deserto, alle spiagge incantevoli che si specchiano su acque cristalline, fino ai fondali marini del Mar Rosso, ricchi di colori e vita. Un mare lungo e stretto che separa due continenti, amato per le sue acque turchesi e per le molteplici attività sportive che offre. Località iconiche come Sharm el Sheikh, Marsa Alam e Hurghada sono diventate mete imperdibili per chi cerca relax, divertimento e snorkeling o immersioni indimenticabili. E con il vantaggio di trovarsi a sole quattro ore di volo dall’Italia.

L’Egitto a modo tuo

L’Egitto è uno di quei viaggi da vivere più volte, dove ogni angolo rivela una nuova meraviglia: dalle imponenti piramidi di Giza alle sponde affascinanti del Nilo, passando per i segreti custoditi nei suoi templi millenari. Ma il Paese dei Faraoni non si ferma a questo: le sue attrazioni offrono una straordinaria varietà di esperienze che spaziano dalla storia antica alla bellezza naturale. Per vivere appieno questa terra unica, Eden Viaggi propone diverse soluzioni per tutti i gusti. Che si tratti di un soggiorno rilassante a Sharm el Sheikh, Marsa Alam e Hurghada, di una crociera sul Nilo o un tour approfondito del Cairo e dei suoi dintorni, ogni vacanza è unica e imperdibile. Un ulteriore vantaggio sta nella possibilità di scegliere la durata del soggiorno. Grazie alla possibilità di utilizzare sia voli di linea sia charter, la vacanza può essere costruita su misura, superando il classico schema della settimana standard.

L’Egitto costiero: paradiso per gli amanti del mare

Uno dei motivi che spinge tanti visitatori a scegliere l’Egitto è il suo mare mozzafiato, famoso per la straordinaria barriera corallina. Tesori sommersi facilmente accessibili anche ai meno esperti, con pesci variopinti, coralli e scenari sottomarini imperdibili che spesso si trovano a pochi passi dalla riva.

Sharm el Sheikh è senza dubbio la località più celebre del Mar Rosso: le sue acque cristalline, la barriera corallina tra le più spettacolari al mondo, e l’atmosfera esuberante e fanno una destinazione perfetta per chi cerca un mix di attività sportive come snorkeling e immersioni, unite a momenti di relax e divertimento.

Marsa Alam, situata vicino al Tropico del Cancro dove il Mar Rosso incontra il deserto del Sahara, offre invece un’esperienza più esclusiva e tranquilla rispetto a Sharm el Sheikh. Le sue spiagge incontaminate e l’ambiente rilassante la rendono ideale per distendersi e rigenerarsi lontano dalla folla.

Non ultima Hurghada, con le sue grandi spiagge sabbiose e l’animata vita cittadina, si distingue per la sua atmosfera autentica. Qui, è possibile immergersi nella cultura locale mentre si gode il comfort di strutture moderne e accoglienti.

Mentre Marsa Matrouh, adagiata sulla costa mediterranea è situata a 200 km da Alessandria, un vero paradiso con una costa mozzafiato, spiagge di sabbia bianca e un mare turchese che ricorda i Caraibi. Perfetta per chi cerca tranquillità e un mare incredibile. Se sei interessato alla storia, a pochi chilometri troverai anche l'Oasi di Siwa, famosa per la Piscina di Cleopatra, una sorgente naturale dove, secondo la leggenda, la famosa regina si rilassava con Marco Antonio. Anche la cucina riflette i sapori tipici del Mediterraneo con influenze arabe.

Immersioni tra i pesci tropicali sulla barriera corallina del Mar Rosso, Egitto

Il fascino delle crociere sul Nilo

Oltre alle meraviglie costiere per scoprire l’Egitto l’esperienza unica e intramontabile da fare è certamente la crociera sul Nilo. Questo viaggio lento e rilassante consente di esplorare alcune delle località più iconiche del Paese in un modo esclusivo. Navigare sulle acque del fiume più lungo del mondo significa ripercorrere le rotte che un tempo collegavano le antiche città del regno faraonico. Navigando si possono visitare luoghi come Luxor, con i suoi maestosi templi di Karnak e Luxor, e la Valle dei Re, che custodisce le tombe dei faraoni. Più a sud, il tempio di Edfu e il suggestivo tempio di Kom Ombo, dedicato a due divinità. Il viaggio culmina spesso ad Aswan, dove il paesaggio si trasforma in un’oasi di pace, con l’isola di Philae e la sua storia millenaria. Qui, le imponenti dighe sul Nilo creano un contrasto affascinante tra natura e ingegneria umana. Ogni giorno della crociera è un tuffo nel passato, arricchito dal comfort delle moderne navi fluviali.

Il Cairo: la porta d’accesso alla storia

Il 2025 segna un evento atteso da tempo: l’inaugurazione del Grand Egyptian Museum (GEM), il nuovo Museo Egizio del Cairo che da solo vale il viaggio. Questo gioiello dell’archeologia moderna rappresenta il più grande museo al mondo dedicato all’antico Egitto, con una superficie di 500.000 metri quadrati. Dopo un lungo restauro iniziato nel 2006, il GEM accoglierà oltre 100.000 reperti, tra cui la colossale statua di Ramses II e l’intero tesoro di Tutankhamon, il faraone bambino.

Situato a meno di due chilometri dalle Piramidi di Giza, il museo è anche una finestra straordinaria su una delle sette meraviglie del mondo antico. Questa vicinanza rende il Cairo una tappa imprescindibile per chi visita l’Egitto, combinando la scoperta del passato con il fascino della capitale. Il Cairo è anche una città vibrante, con una ricca vita notturna e un’atmosfera cosmopolita. Tra le sue attrazioni spicca la Cittadella di Saladino, con la magnifica Moschea di Alabastro, un capolavoro architettonico che domina la città dall’alto. E per chi desidera immergersi nella cultura locale, il suq di Khan el-Khalili è un labirinto di bancarelle colorate, spezie e artigianato, dove si respira la vera essenza dell’Egitto.

La durata del soggiorno la scegli tu

Eden Viaggi offre una molteplicità di soluzioni per scoprire l’Egitto con la possibilità di personalizzare la durata del soggiorno. Un’alternativa, ideale per chi cerca esperienze oltre il classico pacchetto settimanale. Per ottimizzare il tempo e non perdere le esperienze imperdibili, Eden Viaggi propone pacchetti combinati, acquistabili già dall’Italia. Tra questi, il "Cairo City Break" include due notti nella capitale e visite guidate alle Piramidi di Giza, al Grand Egyptian Museum, alla Cittadella del Cairo e al suq di Khan el-Khalili. Per chi ha più tempo, sono disponibili estensioni con escursioni ad Alessandria d’Egitto, alla Cairo Copta e Islamica, o una minicrociera sul Nilo con cene in ristoranti tipici. Per unire mare e cultura si possono scegliere soggiorni combinati che includono relax a Sharm el Sheikh o della meno battuta Marsa Matrouh, affacciata sul Mar Mediterraneo, abbinati a visite culturali.

Per gli amanti del Nilo, ci sono crociere fluviali di 4 o 7 notti su motonavi a 5 stelle, con trattamento di pensione completa. Itinerari che consentono di esplorare templi iconici come quelli di Karnak, Edfu e Kom Ombo, con soste ad Assuan e Abu Simbel, e di ammirare ogni giorno panorami mozzafiato, sempre diversi, lungo il fiume più famoso al mondo. Ogni proposta può essere arricchita da esperienze uniche, come gli spettacoli di suoni e luci a Luxor o momenti di totale relax sulle spiagge incontaminate di Marsa Alam. Con Eden Viaggi ci sono tutti gli ingredienti per creare la propria vacanza ideale.