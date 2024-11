Turismo architettonico: 7 edifici residenziali nel mondo iconici e originali

Il design architettonico non è solo una questione di estetica, ma rappresenta anche un elemento essenziale nella definizione dell'identità stessa delle città. Alcuni edifici residenziali, grazie ad elementi unici e distintivi, sono infatti diventati simboli riconoscibili a livello globale e delle vere e proprie icone dei paesi in cui sorgono, capaci di trasformarsi in tappe turistiche grazie al loro stile innovativo.

La ricerca e selezione dei 7 condomini più iconici in Italia e in giro per il mondo da aggiungere ai propri itinerari di viaggio, per riflettere sul concetto stesso di “abitare” e sull’importanza crescente delle innovazioni architettoniche in termini di sostenibilità e digitalizzazione, è stata effettuata da Laserwall, prima azienda di bacheche digitali per i condomini e che 'gestisce' a Milano il condominio del Bosco verticale.