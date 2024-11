Arte Climatica, così il 'bello' rigenera il pianeta: gli esempi da Pechino a Milano

Il mercato globale dell'arte ha raggiunto un valore di 520 miliardi di dollari lo scorso anno, secondo i dati forniti dal Global Art Report di Straits Research ma il settore è in forte crescita ed andrà a sfiorare gli 890 miliardi dollari entro il 2032, con una crescita complessiva che sfiora il 60%.

In questo trend l'Art Regeneration e la Climat Art si incrociano e, talvolta, si fondo. La rigenerazione urbana di zone degradate di grandi città o di borghi abbandonati attraverso progetti artistici di rilievo, in grado di richiamare non solo cittadini ma anche turisti, come sta avvenendo anche in Italia, in questa 'era' di cambiamenti climatici si coniuga con l'arte climatica di protesta o persino in grado di indicare la via della salvezza: il ritorno alla natura, la sua preservazione. Ma anche l'individuazione e formulazioni di nuovi biomateriali, magari stampati in 3D, con cui creare grandi strutture senza produrre rifiuti, dipinti realizzati con vernici in grado di ripulire l'aria, alghe capaci di illuminare percorsi, sistemi catalitici o molto più poveri in grado di 'imprigionare' simbolicamente le 'polveri sottili' e gli altri inquinanti per ricavarne mattoni o 'perle' di un anello.

Sarà l'arte climatica a salvare il pianeta?

Il legame tra arte e cambiamento climatico è duplice. Non si tratta solo di promuovere progetti artistici sostenibili, di rigenerare l'ambiente attraverso l'espressione artistica. Gli artisti, i creativi, offrono, in questa società sempre più soffocata e inquinata, flagellata da eventi atmosferici estremi, pensieri alternativi, originali che possono poi, potenzialmente diventare, chissà, da arte sostenibile, da iniziative artistiche per l’ambiente, una chiave per la 'salvezza' del pianeta. Dall’esempio tutto italiano di "Respiro”, il murale di Gianluca Patti a Milano che abbatte gli agenti inquinanti, fino alla Smog Free Tower di Rotterdam, ideata come elemento architettonico di pregio, non come 'produzione industriale' di un grande purificatore dell'aria, ai Giardini Capovolti di Karachi, ecco dunque alcuni esempi di questa rivoluzione artistico-climatica per ridare “ossigeno” alle metropoli.