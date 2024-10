La zucca più grande del mondo si chiama Rudy e pesa più di due mucche

New York, 15 ottobre 2024 - La zucca Rudy ha vinto la 51esima edizione del ‘World Championship Pumpkin Weigh-Off’. Ha sbaragliato la concorrenza grazie ai suoi 1.121 chilogrammi di peso, l’equivalente di due mucche. La singolare competizione ha avuto luogo a Half Moon Bay, a sud di S. Francisco, in California.

Il gigante arancione è stato coltivato a partire da aprile dall’agricoltore Travis Gienger che, per partecipare alla gara, ha viaggiato per ben 35 ore prima di raggiungere San Francisco.

La zucca, soprannominata Rudy ha esaltato il pubblico della 51ma edizione del 'World Championship Pumpkin Weigh-Off' che si è svolto a Half Moon Bay, a sud di San Francisco

Nel momento topico, alla prova della bilancia, la celebre colonna sonora del film “Rocky” ha accompagnato la pesata. Gienger è ormai una celebrità per gli addetti ai lavori: ha conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo. Nel 2023 vinse con una zucca addirittura più grande di Rudy, un pezzo da 1.247 kg. Il segreto dell’agricoltore? Per far crescere un frutto così rigoglioso servono un terreno sano e una qualità biologica fuori dal comune. La vittoria è stata “fruttuosa” in tutti i sensi: nelle tasche di Travis è entrato un totale di circa 10mila dollari come premio della competizione.

Infine, il futuro di Rudy. La zucca non diventerà il pasto principale di alcuna famiglia: sarà, invece, trasformata in una scultura di Halloween.