Lo Zoo di Londra pesa i suoi animali. Dai pinguini ai leoni: tutti sulla bilancia

Londra, 19 agosto 2024 - Tutti in fila per salire sulla bilancia, come ogni anno lo Zoo di Londra pesa i suoi animali. Dai pinguini ai cammelli, ma anche i leoni, vengono fatti salire sulla bilancia dagli addetti al parco e gli animali, ormai abituati agli uomini e all'appuntamento, si mettono in fila ordinati e stanno fermi.

Lo Zoo di Londra pesa i suoi animali

I dati raccolti verranno poi condivisi in un database con gli zoo di tutto il mondo, per un confronto che possa essere utile alla conservazione delle specie in pericolo.

In questi giorni lo Zoo di Londra è stato al centro dell'attenzione per la nuova opera d'arte di Banksy dipinta sulle sue saracinesche. Per evitare vandalismi o furti (Sono state deturpate due opere e un'altra è stata rubata poche ore dopo essere state installate) lo zoo l’ha rimossa per custodirla e consentire di utilizzare l'ingresso completo durante il periodo estivo.

L'opera di Banksy al London Zoo: un gorilla che solleva la saracinesca per liberare un leone marino e degli uccelli

L'opera, che mostra un gorilla che solleva la saracinesca per liberare un leone marino e degli uccelli, è stata sostituita con una replica.