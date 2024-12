Wisdom, l’albatros da record: a 74 anni ha deposto un altro uovo. Il più vecchio volatile al mondo

New York, 6 dicembre 2024 - Wisdom, una femmina di albatros di Laysan è tornata a deporre un uovo dopo quattro anni, cosa c'è di straordinario? Wisdom ha 74 anni ed è il volatile più vecchio al mondo. Ne ha dato notizia l'ente della fauna selvatica ai media Usa che l'hanno rilanciata: la vita media di un albatro di Laysan è di 68 anni.

L'anziana femmina di albatros ha deposto il suo 60esimo uovo, secondo gli esperti, sull'atollo di Midway, al largo delle coste delle Hawaii.

Wisdom nei suoi 74 anni di vita è sopravvissuta a diversi compagni: gli albatros di Laysan sono monogami e le coppie che si formano in teoria restano assieme tutta la vita deponendo un uovo all'anno, ma nessuno ha vissuto così a lungo.

L'ultimo compagno, Akeakamai, è morto da anni e Wisdom, nonostante l'età avanzata, appena è ritornata sull'atollo la settimana scorsa ha cominciato a cercare altri maschi. Alla fine è arrivato anche un uovo. Jonathan Plissner, biologo al Midway Atoll National Wildlife Refuge ha commentato: "Siamo ottimisti che l'uovo si schiuderà, ogni anno milioni di uccelli marini ritornano in questo rifugio per le nidiate e per crescere i loro pulcini. Gli albatri covano per circa sette mesi, una volta usciti dall'uovo spiccano il volo dopo cinque mesi".