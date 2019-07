Strasburgo, 16 luglio 2019 - E' il giorno di Ursula von der Leyen al Parlamento Europeo. La presidente designata dai 28 leader alla Commissione Ue, ha parlato questa mattina davanti ai deputati di Strasburgo, in attesa del voto finale di questa sera che dovrà confermare la carica. In cima alla sua agenda c'è la battaglia per il salario minimo europeo: "Voglio garantire che in una economia sociale di mercato ogni persona che lavora a tempo pieno possa avere un salario minimo che garantisca una vita dignitosa - ha detto la tedesca nel discorso agli europarlamentari - Perciò svilupperemo un quadro nel rispetto dei quadri di lavoro, l'opzione ottimale è avere contrattazioni collettive con i sindacati perché loro possono adeguare il salario minimo al settore e al comparto. So che ci sono modelli diversi ma dobbiamo creare un quadro generale".

MIGRANTI - Von der Leyn vuole un'Europa delle pari opportunità uomo-donna a partire dai vertici ("intendo realizzare una perfetta parità di genere nella possima Commissione. Se non mi proporranno abbastanza nomi, non esiterò a chiederne altri") e un'Europa dai "confini umani". Tra i punti toccati dalla presidente in pectore c'è infatti il nodo migranti: "Il Mediterraneo è diventato elle frontiere più letali al mondo. In mare c'è l'obbligo di salvare le vite". Dunque "dobbiamo salvare le vite umane", ma anche "ridurre la migrazione irregolare, lottare contro gli scafisti". Nel programma di governo di Von der Leyen c'è "un nuovo patto per la migrazione e l'asilo" e il "rilancio della riforma di Dublino". Cosa che "consentirà di tornare ad una pienamente funzionale area Schengen, che è il più importante traino per la nostra prosperità, sicurezza e libertà". In tema di immigrazione il ministro della Difesa della Germania si impegna a "rafforzare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera", con un corpo di "10mila guardie Frontex", al massimo entro il 2024.

SVOLTA VERDE - Tra le priorità la svolta 'green': l'obiettivo ambizioso della candidata è quello di rendere l'Europa "il primo continente neutro al mondo a livello climatico entro il 2050". Per riuscirci "ridurre le emissioni del 40% entro il 2030 non è sufficiente", è necessario ridurle del "50% o meglio 55% entro il 2030". Nei primi 100 giorni della mia carica Von der Leyen si impegna a presentare "un accordo verde per l'Europa", affinché "l'obiettivo del 2050 venga tradotto in legge".

EUROPEISMO - Membro della Cdu tedesca e delfina di Angela Merkel, Von der Leyen eredita la linea anti-sovranista della cancelliera. "Per me solamente una cosa è importante, l'Europa va rafforzata e chi la vuole fare fiorire mi avrà dalla sua parte, ma chi vuole indebolire questa Europa troverà in me una dura nemica".

BREXIT - Capitolo Brexit: von der Leyen si dice "disposta a garantire una ulteriore proroga al recesso nel caso in cui fosse necessario più tempo per motivi validi. In ogni caso il Regno Unito rimarrà il nostro alleato il nostro partner ed un paese amico".