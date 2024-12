Chi sono le 5 vittime dell’attentato a Magdeburgo, il drammatico racconto dell’infermiera

Roma, 22 dicembre 2024 – Aveva appena nove anni la più piccola delle 5 vittime dell'attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo, in Germania. Lo hanno confermato le autorità tedesche, precisando che le altre quattro persone rimaste uccise erano tutte adulte. Si tratta di quattro donne di 45, 52, 67 e 75 anni.

Fiori deposti sul luogo dell'attentato a Magdeburgo

Sono oltre 200 le persone rimaste ferite, di cui 41 in maniera molto grave. I feriti sono ricoverati anche nei vicini ospedali di Halle e Lipsia, dove sono stati trasportati in elicottero, perché quello di Magdeburgo non riusciva a contenerli tutti. In un’intervista al quotidiano Bild, un'infermiera del pronto soccorso di Magdeburgo ha parlato della gravità dei casi: “Credo che alcuni dei feriti gravi moriranno. C'è sangue ovunque sul pavimento, la gente urla, vengono somministrati molti antidolorifici. Tutte le otto stanze sono occupate, comprese le due stanze shock e la stanza dei gessi. Tre persone, due donne e un uomo, hanno il collo rotto e non possono più muovere la testa. Due persone sono attualmente nella sala shock e i medici stanno lottando per la loro vita” ha raccontato l’infermiera a Bild.

Negli ospedali è stato subito attivato un servizio di supporto psicologico per i feriti e per i loro familiari. Molti i gesti di solidarietà registrati dopo l'attentato, a partire dalle donazioni di sangue, fondamentali per i feriti, tanto che l'ospedale universitario, in collaborazione con la Croce Rossa tedesca, ha deciso di organizzare una sessione straordinaria di donazione del sangue anche lunedì.