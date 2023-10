La video-guerra, l’esperto: “Hamas fa quelle riprese per spaccare Israele”

Roma, 31 ottobre 2023 – “Il video dei tre ostaggi mostra come sia in atto un’ampia guerra cognitiva. È evidente che ci sia stato uno scarto anche da parte di Hamas della consapevolezza di quanto sia essenziale portare a proprio vantaggio le opinioni pubbliche, quella araba in particolare, ma anche quella occidentale. Hamas vuole battere un avversario militarmente di molto superiore con l’arma della propaganda e non a caso ha dotato i suoi uomini di bodywebcam nell’attacco del 7 ottobre: voleva amplificare la percezione di vulnerabilità di Israele per dipingerlo come un gigante dai piedi di argilla”. Così Arturo Varvelli, analista dell’European Council on Foreign Relations.

Il grido di una delle donne ostaggio contro Netanyahu (Ansa)

Qual è la strategia di Hamas?

“Cerca il tanto peggio tanto meglio. La diffusione dei video degli attacchi contro i civili ha reso inevitabile una rappresaglia massiccia che è precisamente quello che Hamas vuole per incendiare le opinioni pubbliche arabe. Le vittime civili sono messe in conto e anzi sono necessarie come ha apertamente detto il suo leader Ismail Hanyeh nel video dell’altroieri: “Abbiamo bisogno del sangue di donne, bambini e anziani palestinesi per risvegliare il nostro spirito rivoluzionario“. Questa è la loro mentalità: violenta, settaria, senza pietà. Hamas aveva chiaro che il loro tempo stava finendo. Con gli accordi di Abramo, Israele era stato sdoganato dal mondo arabo e la questione palestinese, che per i Paesi arabi era fondamentale fino agli anni ’90, era ormai declinata. E così Hamas ha deciso il tanto peggio tanto meglio per riportare la questione palestinese al centro delle relazioni internazionali e lo sta facendo bruciando tutto il margine di mediazione politica e contribuendo a radicalizzare le due parti in modo da rendere impossibile una soluzione di pace. Anche gli ostaggi servono a questo”.

In questo senso va letto il video?

“Certo, tende a radicalizzare e spaccare le opinioni pubbliche. Il punto non è tanto liberare o no gli ostaggi, ma usarli. Hanno sempre fatto così”.

Le è parsa spontanea la donna che parla nel video?

“L’impressione è che la signora fosse molto arrabbiata e piuttosto sincera. Poi, ovviamente, è un video di tre ostaggi, girato da dei terroristi e quindi non possiamo pensare che fare il video sia stata una scelta libera. Però le cose che dice sembrano cose sentite dagli israeliani catturati il 7 ottobre. C’è rabbia. E ovviamente Hamas la usa tutta per i suoi fini”.

Nel video l’ostaggio si lamenta delle promesse non mantenute di liberarli.

“Si sente doppiamente tradita, prima nel non essere stata protetta e poi nel non essere stata scambiata con detenuti palestinesi. Ma c’è del vero in quel che dice: I civili non furono protetti abbastanza e c’è una contraddizione palese nell’avviare le operazioni di terra mentre si dice di volere la liberazione degli ostaggi”.

