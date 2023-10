Morta Shani Louk, la ragazza tedesco-israeliana rapita da Hamas al rave party

Gerusalemme, 30 ottobre 2023 – L’esercito israeliano ha annunciato la morte di Shani Louk, la cittadina tedesco-israeliana rapita da Hamas durante l’attacco al rave nel Deserto del Negev il 7 ottobre scorso. L’informazione è stata confermata dalla madre Ricarda: “Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita”, ha dichiarato la donna a RTL/NTV. La certezza del decesso è stata data dal rinvenimento di un osso cranico che, dopo le analisi del DNA, si è scoperto appartenere alla 21enne. I famigliari avevano fornito dei campioni biologici nei giorni scorsi.

Il giorno del massacro, Hamas aveva condiviso un video che ritraeva Louk immobile e seminuda sul retro di una jeep, mentre i miliziani le sputavano addosso. Nei giorni successivi si è diffusa l’informazione per cui la giovane fosse in vita ma “gravemente ferita” in un ospedale di Gaza. La famiglia aveva richiesto l’intervento del governo tedesco per liberarla.

Shani Louk era nata il 7 febbraio 2001 negli Stati Uniti, da padre israeliano e madre tedesca. Ha vissuto i primi anni della sua vita in Oregon, per poi trasferirsi a Tel Aviv, dove era residente al momento della morte. Tatuatrice freelance, il 7 ottobre stava partecipando insieme al suo fidanzato – di nazionalità messicana – al festival musicale Supernova Sukkot Gathering, che si stava tenendo a cinque chilometri dal confine con la Striscia di Gaza. Durante l’attacco, Shani ha avuto modo di telefonare alla madre, raccontandole quanto stava accadendo e di non sapere dove nascondersi.