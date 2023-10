Guerra in Medio Oriente, scontri a nord di Gaza tra soldati israeliani e militanti di Hamas. Biden a Netanyahu: “Proteggere i civili”. Leader Hezbollah annuncia discorso in tv

03:39

Kamala Harris: "Non inviamo truppe Usa in Israele o Gaza"

"Non abbiamo alcuna intenzione, né abbiamo piani in proposito, di inviare truppe da combattimento in Israele o a Gaza. Punto". A ribadirlo alla Cbs è la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. "Una organizzazione terroristica, Hamas, ha massacrato centinaia di giovani in un concerto. Secondo stime, almeno 400 israeliani sono morti. Israele, è fuori da ogni discussione, ha il diritto di difendersi - aggiunge - ma è molto importante che non ci sia confusione tra Hamas e i palestinesi. I palestinesi meritano pari misure di sicurezza e salvezza, autodeterminazione e dignità, e siamo stati chiari sul fatto che le regole della guerra devono essere rispettate e che vi siano costanti aiuti umanitari".