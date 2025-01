Venezuela: arrestata la leader dell’opposizione Maria Corina Machado

Caracas, 9 gennaio 2025 – Arrestata la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado. Come promesso, la politica era ricomparsa a Caracas per guidare una manifestazione di protesta alla vigilia dell'insediamento del presidente Nicolas Maduro, accusato di aver truccato le elezioni per ottenere un terzo mandato. La notizia dell’arresto è stata diffusa via X dal partito di Machado, Vente, che riferisce come la sua leader sia stata "violentemente intercettata" dalle forze dell'ordine mentre si allontanava dal corteo.

Machado non appariva in pubblico dallo scorso 28 agosto. Vestita di bianco, con una bandiera in mano e a bordo di un camion, la leader di Vente ha cantato l'inno nazionale insieme ai suoi sostenitori, raccolti nel quartiere commerciale di Chacao. "Oggi tutto il Venezuela è sceso in piazza – ha esultato Machado davanti a migliaia di dimostranti – non abbiamo paura!". "Edmundo Presidente, ecco la tua gente, Edmundo ha già vinto, è il nostro presidente!": lo slogan intonato dall’opposizione, mentre in contemporanea si svolgeva la contromanifestazione dei sostenitori del presidente socialista.

Edmundo Gonzalez Urrutia, il candidato unitario dell'opposizione che sostiene di aver vinto le elezioni, si trova al momento in Repubblica Dominicana, ultima tappa di una tournée diplomatica per le Americhe che lo ha portato anche a Washington, ma sembra aver abbandonato il piano di rientrare nel suo Paese, da cui era fuggito lo scorso settembre per rifugiarsi in Spagna. Se rimpatriasse, il 75enne ex ambasciatore verrebbe arrestato.

Il Consiglio Elettorale Nazionale, controllato dalle autorità chaviste, ha dichiarato Maduro vincitore con il 52% dei voti ma non ha fornito verbali, sostenendo di averli persi a causa di un attacco informatico. Gli scrutatori dell'opposizione hanno presentato invece documenti dai quali emergerebbe una vittoria di Urrutia con oltre il 67% dei voti.