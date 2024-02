Valencia, in fiamme palazzo di 14 piani. “Ci sono persone intrappolate dentro”. Il video choc

Roma, 22 febbraio 2024 – Un edificio di 14 piani avvolto dalle fiamme. Sta succedendo a Valencia, nel quartiere Campanar, dove un maxi incendio si è propagato rapidamente a causa delle forti raffiche di vento. Attualmente sono in azione numerose squadre di vigili del fuoco. Almeno tre persone sono state portate fuori dal grattacielo in fiamme a Valencia con sintomi da intossicazione mentre altri sarebbero ancora intrappolati. Lo riferisce la tv spagnola Rtve sottolineando che un padre con la figlia, rimasti bloccati sul loro balcone al sesto piano, sono stati portati in salvo. “Ci sono grida e persone disperate in cerca di parenti o amici” che si trovavano all'interno dell'edificio, riferiscono i media.

Sono almeno due i vigili del fuoco rimasti feriti, mentre ancora non sono state diffuse notizie su eventuali vittime. Intanto, è già stato montato un ospedale da campo nei pressi dell'edificio per dare immediato soccorso ai feriti. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio si è sviluppato al quinto piano e poi si è propagato a tutto l'edificio e sta interessando anche un edificio adiacente.

Notizia in aggiornamento