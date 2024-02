Incendio Valencia, le ultime notizie. “Tra i 9 e i 15 dispersi nei due palazzi distrutti dalle fiamme”

08:37

Sindaca di Valencia conferma: "Quattro morti, dispersi da 9 a 15"

Sono confermate quattro vittime non identificate e almeno fra 9 e 14 persone ancora non localizzate, secondo l'ultimo bilancio provvisorio fatto questa mattina dalla sindaca Maria José Català dalla postazione delle Emergenze vicino all'edificio di 14 piani ridotto a uno scheletro dal pauroso incendio di ieri pomeriggio. Dei 14 feriti, soltanto sei restano ancora ricoverati, fra i quali 5 vigili del fuoco, per ustioni o fratture riportate nel tentativo di mettere in salvo i residenti del complesso di due blocchi di alloggi. Català ha segnalato che un punto di assistenza psicologica ai familiari degli scomparsi è stato allestito nel posto di comando avanzato, mentre un secondo per l'assistenza alle famiglie evacuate è stato allestito nel centro de La Tabacalera. Negli hotel restano ospitati 36 dei residenti dei due blocchi.