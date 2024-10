Usa, un altro uragano (Milton) si abbatterà sulla Florida: ecco le mappe. Dichiarato lo Stato di emergenza

Miami, 6 ottobre 2024 - Non c’è tregua in Florida, di nuovo nel mirino di un evento meteo estremo. Il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza, mentre i meteorologi hanno avvertito che lo stato degli Stati Uniti, ancora scosso da Helene, potrebbe essere colpito da un altro uragano la prossima settimana.

Si prevede che la tempesta tropicale Milton, che attualmente si sta agitando nel Golfo del Messico occidentale, "si rafforzerà in un uragano importante mentre si sposta verso la Florida a metà settimana la prossima settimana", ha affermato il National Weather Service sulla piattaforma di social media X.

La traiettoria dell'uragano Milton

A seconda del suo percorso, Milton potrebbe potenzialmente portare nuovo caos nelle aree della costa occidentale della Florida che si stanno ancora riprendendo dalla precedente tempesta, che ha ruggito sulla costa il 26 settembre come un potente uragano di categoria 4 con velocità del vento di 140 miglia (225 chilometri) all'ora.

Uragano Milton, le proiezioni dei venti sulla Florida (nhc.noaa. gov)

Successivamente Helene si è spostata nell'entroterra attraverso Georgia, Carolina del Sud e Carolina del Nord, provocando inondazioni storiche e uccidendo almeno 220 persone, secondo un conteggio realizzato dall'Afp.

I danni dell'uragano Helene a Burnsville, North Carolina (foto Afp)

Proprio nelle ultime ore la vicepresidente degli Stati Uniti e candidata democratico, Kamala Harris, è arrivata nella Carolina del Nord per valutare i danni causati da Helene in quello che è lo Stato più colpito dal potente ciclone, e dove la risposta che il governo federale ha dato, sarà, ha detto, "a lungo termine". Harris è stata ricevuta sulla pista dell'aeroporto internazionale di Charlotte Douglas dal governatore dello stato, anche lui democratico, Roy Cooper, e dall'amministratore della Federal Disaster Management Agency (Fema), Deanne Criswell, nonché dal sindaco di Charlotte, Vi Lyles, e legislatori e funzionari locali. Durante un briefing, il candidato democratico ha sottolineato il "lavoro straordinario" che la Fema ha svolto sul posto, in coordinamento con le agenzie locali, e ha anche ringraziato gli "eroi" locali che si sono fatti avanti per aiutare gli stranieri e fornire loro rifugio e aiuto.