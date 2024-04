Proteste pro Gaza, cosa sta succedendo nelle università americane. Decine di studenti arrestati alla NYU: i video

New York, 23 aprile 2024 – Sale la tensione nelle università americane dove gruppi di studenti stanno protestando contro la guerra di Israele a Gaza. Le manifestazioni sono iniziate già la scorsa settimana alla prestigiosa Columbia University, ateneo di New York, dove è stato allestito un “accampamento di solidarietà”, iniziativa simbolica a favore degli sfollati palestinesi. Ai vertici della prestigiosa istituzione i ragazzi chiedono di tagliare i legami economici con Israele.

Manifestazione pro Gaza alla New York University, decine di studenti arrestati

Scontri con la polizia e arresti alla NYU

Dalla Columbia le agitazioni hanno contagiato altri Campus, tra cui Yale nel Connecticut, Berkley in California e il MIT di Boston. Ieri sera la protesta è degenerata in scontri alla New York University, con decine di persone arrestate nella notte italiana dalla polizia, intervenuta per evacuare una “zona liberata” anti-israeliana, allestita da un gruppo di studenti filopalestinesi.

Students clashing with police at the New York University occupied zone. Students can be heard shouting "hold the line"

Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno chiesto ai manifestanti di disperdersi, un ordine che è stato disatteso. La risposta in alcuni casi sarebbe stata violenta, con lancio di oggetti contro la polizia, come testimoniano i video diffusi via internet.

Bottles and chairs thrown as NYPD Clears the NYU occupation encampment 'Liberated Zone', making mass arrests.

Cosa è successo alla Columbia

Già la settimana scorsa, più di 100 manifestanti erano stati arrestati alla Columbia. Qui alcuni iscritti ebrei hanno denunciato antisemitismo e intimidazioni nei loro confronti. Il clima si è fatto incandescente tanto che ieri le lezioni sono state spostate online. In una lettera aperta, il presidente dell'università Nemat Shafik ha chiesto agli studenti un “reset”. "Negli ultimi giorni ci sono stati troppi esempi di comportamenti intimidatori e molesti nel nostro campus – ha detto –. Il linguaggio antisemita, come qualsiasi altro linguaggio utilizzato per ferire e spaventare le persone, è inaccettabile e verranno intraprese azioni appropriate.

Ieri sera è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Condanno le proteste antisemite” ha detto. Ma anche anche “coloro che non capiscono cosa sta succedendo ai palestinesi”.