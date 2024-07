Ue, Von der Leyen alla prova del bis. Il discorso a Strasburgo: difesa, Green deal, competitività

07:54

"Scudo per proteggere democrazia Ue dalle ingerenze"

"Per molto tempo abbiamo dato la democrazia per scontata, ora e' minacciata". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al Parlamento europeo per il voto di conferma a un secondo mandato. "I nostri giornalisti, che ringrazio per il loro lavoro, stanno scoprendo spionaggio, disinformazione portati avanti da attori cinesi e russi. Mai nei recenti decenni e' stato visto un alto livello attacco", ha aggiunto. "Dobbiamo fermare attori stranieri nell'interferire nella nostra democrazia. E per farlo dobbiamo prendere misure forti. Se mi darete fiducia creeremo uno scudo per la democrazia europea", ha annunciato.