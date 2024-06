Ucraina, ingresso nell’Ue più vicino. FT: “La Commissione oggi dirà che Kiev ha i requisiti”

Roma, 7 giugno 2024 – L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea è più vicino. Stando al Financial Times, la Commissione Ue raccomanderà l'inizio dei colloqui di adesione entro fine giugno e già oggi dichiarerà che Kiev soddisfa i criteri rimasti in precedenza in sospeso. Ieri l’ovazione per Zelensky in Normandia, dove si celebravano gli 80 anni dallo sbarco. Non si fermano intanto le bombe russe. Le forze dell’esercito ucraino riferiscono di aver abbattuto stanotte 5 missili e 48 dei 53 droni lanciati dalla Crimea. Incendio in un impianto industriale nell'oblast di Kiev.

