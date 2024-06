Guerra in Ucraina, Biden atteso a Parigi da Macron: la capitale blindatissima. In agenda gli aiuti a Kiev

09:29

Biden a Parigi da Macron: sul tavolo la crisi in Ucraina

Arco di Trionfo e discesa degli Champs-Elysées con la scorta della Guardia Repubblicana: Parigi è già pronta - e in gran parte bloccata alla circolazione - per la visita di Stato di Joe Biden in programma oggi, la prima del presidente americano in Francia. Ci sarà anche oggi, nei colloqui con Macron, il tema dominante dell'aiuto all'Ucraina e "lo stretto coordinamento sulle crisi internazionali e la preparazione delle prossime scadenze internazionali - ha fatto sapere l'Eliseo -, in particolare il vertice del G7 in Italia a giugno e quello della Nato a Washington a luglio". Fra i temi sul tavolo di Macron e Biden, il "rafforzamento della cooperazione bilaterale, soprattutto in materia economica, spaziale e nucleare" e sui "temi globali" come "l'emergenza climatica e la protezione della biodiversità".