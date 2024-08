Incursione ucraina in Russia: il Belgorod dichiara lo stato d’emergenza. Biden: “Un vero dilemma per Putin”

Roma, 14 agosto 2024 – Continua l’incursione ucraina in Russia, verso le regioni di Kursk e Belgorod. Quest’ultima ha dichiarato oggi lo stato d’emergenza: “La situazione rimane estremamente difficile e tesa a causa dei bombardamenti delle forze armate ucraine”, ha dichiarato su Telegram il governatore Vyacheslav Gladkov.

In uno scambio con la stampa al suo arrivo a New Orleans, il presidente statunitense Joe Biden ha definito le operazioni di Kiev in Russia “un vero dilemma” per Vladimir Putin, per poi aggiungere che Washington è in costante contatto con l’esercito ucraino per gli aggiornamenti.

Intanto, i media indipendenti bielorussi riportano che il governo di Minsk ha ordinato il trasferimento di equipaggiamento militare all’esercito russo per rinforzi nel Kursk e in altri settori della linea del fronte con l'Ucraina. Secondo le stesse fonti, ciò sarebbe dovuto a una “richiesta urgente da parte russa”, sintomatica di probabili perdite e rifornimenti carenti. Per la stessa ragione, a detta del ministro della Difesa lituano Laurynas Kasciunas, Putin avrebbe ordinato il trasferimento di numerose truppe dalla regione di Kaliningrad sul Baltico al Kursk.

Il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro del Consiglio di sicurezza a seguito degli eventi nel Kursk (Epa)