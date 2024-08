Testata termobarica nel Kursk: come funzionano le devastanti bombe a vuoto russe e quando è legale usarle Sono armi incredibilmente devastanti grazie a un meccanismo che permette di sfruttare l’ossigeno presente nell’aria per creare un’enorme ‘palla di fuoco’. Non si tratta di armi illegali, ma ci sono delle regole rigide per il loro utilizzo