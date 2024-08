Ucraina tenta irruzione in Russia, truppe di Putin bloccano sfondamento nel Kursk

Roma, 6 agosto 2024 – Colpo di scena nella guerra tra Russia e Ucraina: le forze di Zelensky avrebbero tentato di sfondare in territorio russo, nella regione di Kursk in una zona di confine. Ma gli uomini del servizio di frontiera dell’Fsb e le truppe di Mosca avrebbero impedito l’irruzione. Lo ha riferito il governatore ad interim della regione, Aleksei Smirnov, citato da Ria Novosti. Il governatore ha contestualmente lanciato una nuova allerta missilistica per la regione. Attacchi incrociati con droni nella notte.

07:36 Un morto e 5 feriti nell'attacco sul Kursk Il ministero della Difesa russo riferisce il bilancio degli attacchi nel Kursk: almeno un morto e cinque feriti. "Le unità di difesa aerea in servizio hanno distrutto 13 droni sulla regione di Kursk e nove sulla regione di Belgorod", ha affermato il ministero da Mosca. Secondo il governatore ad interim della regione di Kursk, cinque persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite nella zona di Sudzha, mentre il governatore di Belgorod ha parlato di un morto in seguito dopo che un drone ha colpito un'automobile. 07:29 "Abbattuti 11 droni ucraini nel Kursk" I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto nella notte 11 droni nei cieli sopra la regione di Kursk (Russia). Lo ha annunciato - come riporta la Tass - il governatore della regione Alexey Smirnov in un post sul suo canale Telegram. Di contro la Russia ha lanciato 24 droni suicidi Shahed verso l'Ucraina la scorsa notte dai dintorni di Primorsko-Akhtarsk e Kursk. Lo ha riferito l'esercito ucraino aggiungendo che tutti i droni sono stati intercettati dall'aeronautica militare di Kiev.