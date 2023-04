Ucraina news, Kuleba oggi in Iraq

Continuano i combattimenti fra le truppe russe e quelle ucraine. Intanto il ministro degli Esteri dell'Ucraina Dmytro Kuleba sarà oggi in visita in Iraq. Lo ha annunciato su Facebook il portavoce del ministero degli Esteri, Oleg Nikolenko. "Il viaggio del capo del ministero degli Affari Esteri ucraino in Medio Oriente continua la strategia di aprire nuovi orizzonti nel mondo e creare nuove opportunità per lo Stato, le imprese e i cittadini ucraini" ha affermato il portavoce sul suo profilo. A Baghdad, Kuleba dovrebbe avere colloqui con il primo ministro Muhammad al Sudani e con il vice primo ministro e ministro degli Affari Esteri dell'Iraq Fuad Hussein, ha aggiunto Nikolenko, sottolineando che le due parti discuteranno di "sviluppo del dialogo politico, aumento dei volumi commerciali e interazione nelle organizzazioni internazionali".

9:30 Si combatte a Bakhmut Le forze russe hanno lanciato quelli che l'esercito ucraino ha definito "attacchi senza successo" contro i sobborghi di Bakhmut, mentre pesanti combattimenti continuano all'interno della città assediata. "A Bakhmut sono in corso pesanti combattimenti", ha riferito lo stato maggiore dell'esercito ucraino. "Il nemico ha lanciato attacchi senza successo nelle vicinanze di Khromove e Ivanivske", nei sobborghi alla periferia di Bakhmut. 9:45 “Dieci anni per sminare l’Ucraina” Il ministero della Difesa britannico: "Ci vorrà probabilmente almeno un decennio per sminare l'Ucraina". Secondo Londra, "le vittime civili legate alle mine antiuomo continuano a essere segnalate quotidianamente" e "le regioni più colpite sono gli Obast di Kherson e Kharkiv". Anche nel breve futuro, le previsioni sono fosche perché con l'arrivo della primavera e l'aumento del numero delle persone che lavoreranno nei campi, "aumenterà il rischio di incidenti".