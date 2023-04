Guerra Ucraina, missile distrugge chiesa di San Michele a Zaporizhzhia

12:48

Missile distrugge chiesa a Zaporizhzhia

Missili S-300 lanciati dall'esercito russo nella notte hanno distrutto la chiesa ortodossa ucraina di San Michele Arcangelo a Kushuhum, nella regione di Zaporizhzhia. Lo riferisce un corrispondente di Ukrinform. “Nella notte un missile russo ha colpito la chiesa di San Michele Arcangelo del 1906. In quel momento non c'era nessuna funzione e nessuna benedizione del cibo pasquale nella chiesa, di solito molto affollata la notte di Pasqua”, ha detto il capo della comunità, Yurii Karapetian. "C'era l'ordine di non tenere le funzioni notturne a causa della minaccia dell'attacco missilistico”, ha raccontato il sacerdote Volodymyr.