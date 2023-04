Wagner, confessione choc di due mercenari: “A Bakhmut e Soledar abbiamo giustiziato anche i bambini”

Roma, 17 aprile 2023 - "A Bakhmut e Soledar abbiamo ucciso i bambini" è la confessione choc di due mercenari del gruppo Wagner intervistati da Vladimir Osechkin, fondatore l'organizzazione russa per i diritti umani Gulag.net. Azamat Uldarov e Alexei Savichev hanno ammesso di aver giustiziato oltre 20 bambini e adolescenti ucraini, dopo un'azione di "pulizia" in edifici residenziali.

Mattarella in Polonia: “Inorriditi dai russi, aiuteremo Kiev”

“A Bakhmut ho sparato a una bambina”

"Ho sparato sparato alla testa a una bambina di 5 anni", ha dichiarato Uldarov rispondendo durante la videochiamata con Osechkin. Il miliziano probabilmente è già in Russia, e quasi coperto dai rumori della strada in cui camminava, ha aggiunto: "Ho eseguito l'ordine con questa mano, ho ucciso i bambini, compresi i bambini di cinque anni".

Azamat Uldarov

“Ordini di Prigozhin”

Azamat Uldarov e Alexei Savichev, reclutati dalla Wagner nelle prigioni russe, hanno svelato l'agghiacciante verità: sarebbe stato lo stesso capo Yevgeny Prigozhin a dare l'ordine di "ripulire" Bakhmut senza risparmiare nessuno, compresi i bambini. I due hanno anche confessato di aver fatto saltare in aria una fossa con dentro 50 prigionieri feriti.

A Soledar peggio

Orrore anche a Soledar, dove i mercenari, ha raccontato Savichev, sono stati spinti dai superiori a uccidere tutti coloro che avevano più di 15 anni, e che "dovevano essere fucilati in una volta sola, senza una parola”, aggiungendo ”Sono state uccise 20-24 persone, di cui 10 avevano 15 anni". Savichev ha anche spiegato tanta crudeltà nella convinzione dei vertici dell'Operazione speciale che gli ucraini di 15 anni "difficilmente possono essere definiti civili". Entrambi gli intervistati hanno spiegato al giornalista, nel video rilanciato su Twitter da Anton Gerashchenko (Politico e giornalista ucraino, attuale consigliere ed ex viceministro presso il Ministero degli affari interni dell'Ucraina), che nessuno aveva confessato prima le atrocità di guerra, per via delle minacce di morte e del divieto assoluto di parlare con la stampa, anche russa.