Roma, 5 settembre 2024 - "Kiev non è riuscita a innervosirci e a fermare la nostra avanzata nel Donbass", il presidente Vladimir Putin è apparso meno preoccupato per l'invasione delle forze ucraine nel Kursk, durante la sessione plenaria dell'Eastern Economic Forum (EEF), ospitato nella città russa di Vladivostok. Secondo il presidente russo la situazione sta svolgendo a favore di Mosca: l'esercito russo sta respingendo le truppe ucraine nella regione aggredita e il nemico "sta subendo ingenti perdite sia di uomini che di equipaggiamenti". Di conseguenza Kiev starebbe perdendo capacità di combattimento, rischiando il collasso delle difese in altre aree di contatto come il Donbass, "precisamente l'obiettivo che si prefigge la Russia". Con l'indebolimento delle forze ucraine "le nostre truppe hanno accelerato le operazioni offensive".

Vladimir Putin durante l'Eastern Economic Forum (EEF), ospitato nella città russa di Vladivostok