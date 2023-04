Ucraina news, bombe sul mercato a Kherson dopo la visita di Putin. “Lo zar pronto a tutto, l’Occidente lo sa”

Roma, 18 aprile 2023 – La Russia bombarda Kherson: l’attacco che, ha centrato obiettivi civili, arriva dopo che oggi il Cremlino ha diffuso le immagini di Putin in visita nella regione (immagini che non sono datate). Il presidente russo è tornato nei territori ucraini che Mosca considera annessi alla Russia, prima della prevista controffensiva ucraina. Arrivato in elicottero, ha fatto tappa al quartier generale delle truppe russe di Kherson, poi ha raggiungo il quartier generale della Guardia nazionale nell’autoproclamata Repubblica di Lugansk. E’ il primo viaggio nella regione.

Secondo quanto riporta The Guardian, i leader occidentali sono preparati al fatto che Putin “è pronto a usare ogni mezzo”, per mantenere il controllo dei territori occupati in Donbass. I diplomatici britannici al vertice dei ministri degli Esteri del G7 in Giappone hanno dichiarato di aspettarsi una rappresaglia da parte della Russia e di “essere preparati” a tattiche estreme.

Ucraina. In entrambe le sedi, il presidente ha fatto gli auguri di Pasqua ai militari e ha donato copie di icone. Regalando in particolare un'icona al quartier generale del gruppo Dnepr, il capo di Stato ha osservato che apparteneva a “uno dei ministri della difesa di maggior successo dell'Impero russo”. Putin, ha riferito Ria Novosti, è arrivato in elicottero al quartier generale del Dnepr, quindi ha raggiunto il posto di comando in auto. Il presidente si è anche trasferito in elicottero al quartier generale del gruppo Vostok.