Ucraina, droni russi contro Leopoli: danni a un museo

Attacco russo del 29 dicembre: il totale delle vittime sale a 50

È salito a 27 il bilancio dei morti a Kiev dell'attacco su larga scala lanciato dalla Russia sull'Ucraina venerdì scorso: lo ha reso noto l'Amministrazione militare della capitale (Kmva), come riporta Rbc-Ucraina. Il nuovo conteggio porta così ad almeno 50 il numero delle persone a livello nazionale che hanno perso la vita nell'attacco. "I soccorritori hanno trovato altri 4 corpi sotto le macerie. Il numero totale dei morti è già di 27. Ci sono 30 feriti", ha affermato la Kmva in un comunicato, aggiungendo che le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso.